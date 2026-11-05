Il Resto del Carlino: “Ascoli-Palermo, Del Duca verso i 15mila spettatori. Damiani recupera, Brunori sfida Gori per una maglia”

Uno stadio Del Duca pronto a trasformarsi in una bolgia per spingere l’Ascoli verso un’impresa contro la capolista Palermo. La formazione di Francesco Tomei si prepara a una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione, con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo di outsider nella corsa ai vertici della Serie B. Intanto, arrivano indicazioni positive sulle condizioni di Samuele Damiani, mentre in attacco resta aperto il ballottaggio tra Matteo Brunori e Gori.

È quanto emerge dall’approfondimento pubblicato sulle pagine de Il Resto del Carlino, che racconta l’attesa per il big match di venerdì sera e le ultime novità dal centro sportivo Picchio Village.





Ascoli-Palermo, Del Duca verso il record stagionale

L’entusiasmo della tifoseria bianconera continua a crescere.

Anche gli ultimi 500 biglietti messi a disposizione per la Curva Nord sono stati acquistati nel giro di pochi minuti, dopo che tutti gli altri settori riservati ai sostenitori dell’Ascoli avevano già fatto registrare il tutto esaurito.

Partendo da una base di oltre 10mila abbonati, per la partita contro il Palermo si prospetta il record stagionale di presenze, con una possibile affluenza vicina ai 15mila spettatori.

Come sottolinea Il Resto del Carlino, la spinta del pubblico potrebbe rappresentare una componente fondamentale per consentire alla squadra di Tomei di competere contro un avversario considerato nettamente superiore sul piano delle risorse economiche e del valore complessivo dell’organico.

L’Ascoli vuole sfruttare il fattore campo per provare a conquistare un risultato che avrebbe un significato importante nella lotta per le prime posizioni.

Ascoli, contro il Palermo servirà la partita perfetta

La formazione marchigiana ha già dimostrato nelle prime dieci giornate di poter competere ad alti livelli, conquistando risultati che le hanno permesso di stabilizzarsi al terzo posto in classifica.

Contro il Palermo, però, servirà una prestazione particolarmente attenta.

La squadra di Inzaghi guida il campionato ed è considerata una delle principali favorite per la promozione in Serie A.

Secondo l’analisi de Il Resto del Carlino, per mettere in difficoltà i rosanero l’Ascoli dovrà limitare al massimo gli errori, concedere pochissimo agli avversari e sfruttare con grande cinismo le occasioni che riuscirà a costruire.

Il divario tecnico ed economico tra le due società è significativo, ma al fischio d’inizio saranno soltanto le prestazioni sul terreno di gioco a determinare l’esito della sfida.

Il sostegno del pubblico potrebbe aiutare i bianconeri a compensare almeno in parte questa differenza.

Damiani recupera: buone notizie per Tomei

Nel frattempo l’Ascoli prosegue la preparazione al Picchio Village.

Le attenzioni dello staff tecnico si sono concentrate soprattutto sulle condizioni di Samuele Damiani, che aveva accusato un fastidio fisico durante il riscaldamento prima della partita contro l’Arezzo.

Il problema aveva fatto temere una possibile assenza in vista del confronto con il Palermo.

Le ultime indicazioni, però, sono incoraggianti.

Come riferisce Il Resto del Carlino, salvo imprevisti dell’ultima ora, Damiani dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Tomei.

Il recupero del centrocampista rappresenterebbe una notizia importante per l’Ascoli, considerando il ruolo che ricopre nella costruzione del gioco.

La sua capacità di gestire i tempi della manovra e velocizzare la circolazione del pallone costituisce infatti una risorsa preziosa per affrontare una squadra organizzata come quella rosanero.

Brunori-Gori, ballottaggio aperto in attacco

Resta invece da definire la scelta del terminale offensivo.

Tomei dovrà decidere a chi affidare una maglia da titolare tra Matteo Brunori e Gori.

Il confronto assume un significato particolare soprattutto per Brunori, grande ex della partita.

L’attaccante italo-brasiliano, protagonista della promozione del Palermo dalla Serie C alla Serie B e per anni capitano della formazione siciliana, potrebbe ritrovarsi dal primo minuto contro la sua ex squadra.

Una scelta che aggiungerebbe ulteriore interesse a una sfida già ricca di motivazioni.

Il tecnico bianconero valuterà le caratteristiche dei due attaccanti prima di prendere una decisione definitiva.

Ascoli, Rizzo e Guiebre in diffida

Oltre alle valutazioni di formazione, lo staff dovrà tenere conto anche della situazione disciplinare.

Il difensore centrale Rizzo e l’esterno sinistro Guiebre sono entrambi in diffida, avendo raggiunto quota quattro ammonizioni.

Un’eventuale nuova sanzione disciplinare comporterebbe la squalifica per la giornata successiva.

Come evidenzia Il Resto del Carlino, Tomei potrà comunque contare su un gruppo sostanzialmente al completo, con Damiani atteso tra i disponibili.

L’Ascoli si avvicina così alla sfida contro il Palermo con entusiasmo e fiducia, consapevole delle difficoltà ma anche delle proprie qualità.

Una vittoria contro la capolista consentirebbe ai bianconeri di rafforzare ulteriormente la propria candidatura a un ruolo da protagonisti nelle zone alte della classifica.