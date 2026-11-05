Gazzetta dello Sport: “Frosinone, Raimondo ko. L’ex Palermo Birligea favorito per sostituirlo”
Brutte notizie per il Frosinone di Massimiliano Alvini, costretto a fare i conti con l’infortunio del proprio principale riferimento offensivo. Antonio Raimondo, autore di otto reti in questo avvio di campionato, dovrà fermarsi per almeno un mese a causa di un problema alla caviglia sinistra. Una perdita importante che apre la corsa alla maglia da titolare tra Daniel Birligea, attaccante cresciuto anche nel settore giovanile del Palermo, e Tomas Bobcek.
Come racconta Nicola Berardino sulla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Raimondo rappresenta un ostacolo significativo per una formazione che, grazie anche ai gol del suo centravanti, ha raggiunto il sesto posto in classifica.
Frosinone, Raimondo fuori almeno un mese
L’attaccante si è infortunato domenica durante la partita contro il Torino, riportando una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra.
Gli accertamenti hanno evidenziato un problema che dovrebbe costringerlo a rimanere lontano dal campo per almeno un mese.
Un’assenza particolarmente pesante considerando il rendimento del giocatore, già arrivato a quota otto gol in campionato.
Il Frosinone ha realizzato complessivamente 24 reti, dato che gli consente di condividere con la Lazio il terzo miglior attacco del torneo, alle spalle di Inter e Roma.
Alvini dovrà quindi individuare una soluzione alternativa per mantenere l’efficacia offensiva della propria squadra.
L’ex Palermo Birligea in vantaggio per una maglia da titolare
Secondo quanto riportato da Nicola Berardino sulla Gazzetta dello Sport, il principale candidato a raccogliere l’eredità di Raimondo è Daniel Birligea.
L’attaccante romeno, 26 anni, è arrivato in estate dalla Steaua Bucarest e potrebbe avere finalmente l’occasione di partire dal primo minuto nella trasferta di sabato contro il Cagliari.
Birligea ha già mostrato le proprie qualità realizzando una doppietta da subentrato nella partita casalinga contro il Lecce.
Finora ha collezionato cinque presenze in Serie A, tutte entrando dalla panchina, per un totale di 93 minuti giocati.
Numeri che potrebbero cambiare nelle prossime settimane, considerando l’assenza del titolare e la necessità di trovare nuove soluzioni offensive.
Birligea e il passato nel Palermo: dalle giovanili rosanero alla Serie A
Particolarmente interessante è il legame tra Daniel Birligea e il Palermo.
L’attaccante, infatti, si è trasferito in Sicilia con la propria famiglia quando aveva appena 12 anni, entrando nel settore giovanile della società rosanero.
Proprio a Palermo ha vissuto una parte importante della propria formazione calcistica, prima di proseguire il percorso nelle giovanili del Teramo.
Successivamente è tornato in Romania, vestendo nel 2022 la maglia del Cluj e trasferendosi due anni più tardi alla Steaua Bucarest.
Un percorso di crescita che lo ha riportato nel calcio italiano, questa volta nella massima categoria con il Frosinone.
Adesso, dopo le prime apparizioni da subentrato, l’ex giovane rosanero potrebbe conquistare una posizione centrale nello scacchiere tattico di Alvini.
Bobcek, l’alternativa da 11 milioni di euro
L’altro candidato per sostituire Raimondo è Tomas Bobcek, attaccante slovacco di 25 anni arrivato durante il mercato estivo.
Come evidenzia la Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Nicola Berardino, Bobcek rappresenta l’investimento più oneroso nella storia del Frosinone.
Il club ha infatti versato circa 11 milioni di euro al Lechia Danzica per assicurarsi il giocatore, reduce da una stagione particolarmente positiva in Polonia.
Nel precedente campionato, Bobcek aveva conquistato il titolo di capocannoniere grazie a 20 reti realizzate in 30 partite.
Un rendimento che aveva convinto la società giallazzurra a puntare con decisione su di lui.
L’inizio della sua esperienza italiana, tuttavia, è stato condizionato anche da un ritardo di condizione fisica.
Finora lo slovacco ha disputato appena 46 minuti, distribuiti in due presenze.
Alvini deve scegliere: ballottaggio aperto per Cagliari
In estate Bobcek sembrava destinato a diventare il centravanti titolare del Frosinone, ma l’esplosione di Antonio Raimondo ha modificato completamente le gerarchie offensive.
L’infortunio del bomber offre adesso una nuova opportunità ai due attaccanti arrivati durante il mercato.
Per la trasferta di Cagliari, Birligea sembra partire leggermente favorito grazie alla doppietta già realizzata contro il Lecce e ai segnali positivi mostrati nelle precedenti apparizioni.
Bobcek, invece, dovrà provare a recuperare terreno e dimostrare di poter ripetere anche in Serie A i numeri ottenuti nel campionato polacco.
Come sottolinea Nicola Berardino sulla Gazzetta dello Sport, la scelta di Alvini sarà determinante per affrontare un periodo nel quale il Frosinone dovrà rinunciare al proprio miglior marcatore.
Per Daniel Birligea, cresciuto calcisticamente anche nel Palermo, potrebbe essere arrivato il momento di conquistare una maglia da titolare nella massima serie.