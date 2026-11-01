Serie A: Como avanti 1-0 sul Venezia dopo i primi 45
Si conclude il primo tempo del match tra Como e Venezia. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 gli uomini di Fabregas che, dopo un prima frazione di gioco equilibrato, nel finale di tempo riescono a sbloccare il risultato.
Ottima partenza per i padroni di casa, che al 14′ sfiorano il gol: Douvikas calcia da posizione defilata a destra e trova la deviazione che spiazza Stankovic con il pallone che esce di poco accanto al palo. Al 28′ viene assegnato un rigore in favore del Venezia, revocato dopo una lunga revisione al VAR.
Al 41′ arriva l’episodio che sblocca l’incontro, con Douvikas che viene steso dentro area da Juan Jesus e guadagna calcio di rigore: dal dischetto va Da Cunha che non sbaglia, mandando in vantaggio i biancoblu.