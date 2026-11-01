Serie A: Como avanti 1-0 sul Venezia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Screenshot 2026-11-01 132456

Si conclude il primo tempo del match tra Como e Venezia. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 gli uomini di Fabregas che, dopo un prima frazione di gioco equilibrato, nel finale di tempo riescono a sbloccare il risultato.

Ottima partenza per i padroni di casa, che al 14′ sfiorano il gol:  Douvikas calcia da posizione defilata a destra e trova la deviazione che spiazza Stankovic con il pallone che esce di poco accanto al palo. Al 28′ viene assegnato un rigore in favore del Venezia, revocato dopo una lunga revisione al VAR.


Al 41′ arriva l’episodio che sblocca l’incontro, con Douvikas che viene steso dentro area da Juan Jesus e guadagna calcio di rigore: dal dischetto va Da Cunha che non sbaglia, mandando in vantaggio i biancoblu.

Altre notizie

balon-adidas-tiro-club-white-black-0

Serie A, cambia il pallone ufficiale: Adidas pronta a sostituire Puma dal 2027/28

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
guida-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: derby di Milano affidato a Guida, Juventus-Napoli a Sozza. Tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-29 224837

Serie A: al “Franchi” termina 2-2 tra Fiorentina e Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
la penna

Fiorentina-Atalanta, problemi fisici per La Penna: l’arbitro lascia il campo, al suo posto Marinelli

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 213628

Serie A: Atalanta avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 204311

Serie A, il Frosinone cala il pokerissimo e sogna l’Europa: Lecce battuto 5-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
799A0428

FIGC, ufficiale: AIC e AIAC sostengono Galliani. Raccolte le firme per la candidatura alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 155727

Palermo, Lo Schiavo verso l’Inter: sarà il nuovo vice direttore sportivo. Incontro decisivo la prossima settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Che colpo per i rossoneri

Malagò-Galliani, è scontro totale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
marino

Marino esalta il Palermo: «Rimonta da grande squadra, dimostra il valore dell’organico e di Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
genoa

Serie A, Juventus sconfitta a Genova 2-0. Il Napoli travolge il Monza 4-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
genoa

Serie A: Genoa avanti 2-0 sulla Juventus, Monza-Napoli sull’1-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-01 132456

Serie A: Como avanti 1-0 sul Venezia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Screenshot 2026-11-01 131406

Palermo, una serata speciale al Barbera: a cena i 20 abbonati più anziani per celebrare i 126 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo carrarese 2-1 (3) bani

Palermo, il punto dall’infermeria: le condizioni di Bani e Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo carrarese 2-1 (18) inzaghi

Palermo-Vicenza, i convocati di Inzaghi: assenti Bani e Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
gallo-foggia-foto-creditfoggia-770x482

Corriere del Veneto: “Palermo-Vicenza, oltre 600 tifosi biancorossi al Barbera. Gallo: «Il loro amore non svanisce in funzione dei risultati»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026