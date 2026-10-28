Serie A, Juventus sconfitta a Genova 2-0. Il Napoli travolge il Monza 4-1. La classifica aggiornata

Si chiude con risultati importanti la serata di Serie A, che regala emozioni e gol nelle sfide tra Genoa e Juventus e tra Monza e Napoli. I rossoblù superano i bianconeri per 2-0 grazie a una prestazione convincente, mentre gli azzurri si impongono per 4-1 sul campo del Monza, ribaltando lo svantaggio iniziale.

Al Ferraris, il Genoa parte con grande determinazione e trova il vantaggio al 12’ con Kingsley Ehizibue, bravo a sfruttare l’assist di Tommaso Baldanzi. La Juventus prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericolosa. Al 29’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: è ancora Baldanzi a trovare la via del gol, approfittando di un pallone vagante in area. Nella ripresa i bianconeri aumentano la pressione e cercano di riaprire la partita, senza però riuscire a superare la difesa rossoblù. Nel finale, Zhegrova sfiora il gol su punizione, ma il pallone colpisce il palo dopo la deviazione del portiere. Il Genoa resiste e porta a casa una vittoria preziosa.





Spettacolo e continui capovolgimenti di fronte, invece, nella sfida tra Monza e Napoli. Gli azzurri sbloccano il risultato al 10’ con Rasmus Hojlund, che finalizza l’assist di Giovanni Di Lorenzo. Il Monza reagisce e trova il pareggio al 43’ con Gustavo Varela, autore di un preciso colpo di testa su cross di Jay Robinson, chiudendo il primo tempo sull’1-1.

Nella ripresa, però, il Napoli cambia marcia e torna avanti già al 48’ con Matteo Politano, bravo a sfruttare un pallone vagante in area. Al 62’ Rafa Marin allunga le distanze con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, portando il risultato sull’1-3. Cinque minuti più tardi arriva anche il poker: Kevin De Bruyne, servito da Noa Lang, firma il definitivo 1-4 con una conclusione precisa all’incrocio dei pali.

Nel finale il Napoli gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà, mentre il Monza non riesce a trovare la forza per riaprire l’incontro. Il triplice fischio sancisce così una netta vittoria degli azzurri, capaci di reagire al pareggio brianzolo e di costruire un successo convincente nella ripresa.

Due risultati che lasciano indicazioni importanti: il Genoa festeggia una vittoria di prestigio contro la Juventus, mentre il Napoli conferma la propria forza offensiva con una rimonta che vale tre punti pesanti.