Lazio-Parma, primo tempo 0-0: Isaksen colpisce la traversa, gol annullato ai biancocelesti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della sfida tra Lazio e Parma. All’Olimpico sono i biancocelesti a fare la partita, creando diverse occasioni da gol, ma gli ospiti riescono a resistere grazie anche agli interventi decisivi di Corvi.
Il Parma si rende pericoloso in avvio con Romero e Touré, trovando sulla propria strada un attento Mandas. La Lazio risponde aumentando la pressione offensiva e al 23′ va vicinissima al vantaggio: Isaksen colpisce la traversa con un colpo di testa ravvicinato. Poco dopo è Belahyane a impegnare Corvi con una conclusione dal limite.

Al 28′ il Parma sfiora il gol con Delprato, che calcia di poco a lato, ma nel finale è la squadra biancoceleste a prendere in mano il gioco. Al 41′ Isaksen trova la rete con una conclusione rasoterra, ma dopo il controllo al VAR il gol viene annullato per fuorigioco.

La Lazio continua a spingere e al 43′ Taylor costringe Corvi a un grande intervento, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Si va dunque al riposo sullo 0-0, con la Lazio più intraprendente e il Parma chiamato a resistere nella ripresa. I biancocelesti dovranno concretizzare le occasioni create per evitare che il buon primo tempo resti senza premi.

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