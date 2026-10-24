Serie B, il Benevento cala il tris all’Arezzo: finisce 0-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Il Benevento espugna il campo dell’Arezzo con un netto 0-3 nell’ottava giornata di Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione giallorossa cambia marcia nella ripresa e chiude la partita grazie alle reti di Siatounis, Okereke e Mignani.

Nel primo tempo sono gli ospiti a farsi preferire, creando diverse occasioni pericolose con Dalle Mura, Siatounis e Cherubini. L’Arezzo prova a rispondere, ma fatica a trovare spazi contro una squadra ben organizzata. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

La partita si sblocca al 49′, quando Siatounis trova il tap-in vincente su un assist basso di Okereke. Il Benevento prende fiducia e al 66′ raddoppia proprio con Okereke, bravo a recuperare palla in area, accentrarsi e battere Nunziante sul primo palo.

L’Arezzo accusa il colpo e fatica a reagire. Gli ospiti sfiorano anche il tris al 72′, quando Cherubini colpisce il palo da distanza ravvicinata. Il definitivo 0-3 arriva all’87’: Okereke serve Mignani, che si impone fisicamente e supera ancora Nunziante.

Una vittoria convincente per il Benevento, che conferma il proprio ottimo momento di forma e porta a casa tre punti pesanti. Per l’Arezzo, invece, una serata difficile, con gli amaranto incapaci di trovare la via del gol e costretti a incassare una sconfitta casalinga netta.

LA CLASSIFICA 

Palermo – 19

Mantova – 17

Modena – 16

Ascoli – 15

Benevento – 14

Pisa – 13

Südtirol – 13

Avellino – 11

Padova – 10

Arezzo – 10

Entella – 9

L.R. Vicenza – 9

Verona – 8

Juve Stabia – 8

Cesena – 8

Empoli – 7

Carrarese – 7

Cremonese – 6

Sampdoria – 5

Catanzaro – 4

 

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