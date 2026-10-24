Jankto, siparietto social con un tifoso rosa: «Venire a Palermo? Ma che ca**o vengo a fare?»

La replica di Jankto non si è fatta attendere, con parole che hanno subito attirato l’attenzione: «Ma che cazzo vengo io a fare? Cioè, Palermo sta vincendo, sta facendo di tutto per ritornare in Serie A? Cioè, cosa vengo io?».

Una risposta schietta, nella quale l’ex centrocampista ha sottolineato il buon momento del Palermo e la corsa della squadra rosanero verso il ritorno in Serie A, mettendo in dubbio quale potrebbe essere il senso di un suo eventuale approdo in Sicilia.





Jankto, nato a Praga il 19 gennaio 1996, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato il 21 agosto 2025, dopo una carriera che lo ha visto militare anche in Spagna e nella Repubblica Ceca, oltre a collezionare 45 presenze con la nazionale ceca.

Il breve scambio su TikTok si è così trasformato in un curioso siparietto social, con la risposta dell’ex calciatore che non è passata inosservata tra i tifosi rosanero.