Jankto, siparietto social con un tifoso rosa: «Venire a Palermo? Ma che ca**o vengo a fare?»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Botta e risposta social tra Jakub Jankto e un tifoso del Palermo. L’ex calciatore ceco, che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese, Sampdoria e Cagliari, ha risposto in maniera diretta a un sostenitore rosanero che, nei commenti su TikTok, gli aveva scritto: «Jakub vieni a Palermo».

La replica di Jankto non si è fatta attendere, con parole che hanno subito attirato l’attenzione: «Ma che cazzo vengo io a fare? Cioè, Palermo sta vincendo, sta facendo di tutto per ritornare in Serie A? Cioè, cosa vengo io?».

Una risposta schietta, nella quale l’ex centrocampista ha sottolineato il buon momento del Palermo e la corsa della squadra rosanero verso il ritorno in Serie A, mettendo in dubbio quale potrebbe essere il senso di un suo eventuale approdo in Sicilia.


Jankto, nato a Praga il 19 gennaio 1996, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato il 21 agosto 2025, dopo una carriera che lo ha visto militare anche in Spagna e nella Repubblica Ceca, oltre a collezionare 45 presenze con la nazionale ceca.

Il breve scambio su TikTok si è così trasformato in un curioso siparietto social, con la risposta dell’ex calciatore che non è passata inosservata tra i tifosi rosanero.

@jakubjanktojr Odpovědět uživateli @alessandro.cimoo ♬ původní zvuk – jakubjanktojr

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