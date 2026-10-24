Ascoli, Tomei dopo il 6-1 al Catanzaro: «Vittoria importante, ma mi dispiace per loro»

Dopo la larga vittoria contro il Catanzaro per 6-1, l’allenatore dell’Ascoli, Francesco Tomei, ha commentato in sala stampa la prestazione della sua squadra, soffermandosi anche sulla difficile situazione degli avversari. Il tecnico bianconero ha espresso vicinanza alle persone che conosce nel club giallorosso, sottolineando la soddisfazione per il percorso di crescita dell’Ascoli.

«Sicuramente siamo contenti della prestazione e del nostro cammino. Gorgone è un amico, così come Polito, Lorieri ha lavorato con me per tanti tanni, conosco tante persone qui e mi dispiace molto per la loro situazione, non è ipocrisia. Faccio questo lavoro da tanti anni, conosco il calcio ed è capitato anche a me. Ci tenevo ad essere solidale con queste persone e vi auguro di rimettervi a posto prima possibile. La partita ha preso la piega giusta, siamo stati bravi a fare gol sui calci piazzati e ad indirizzarla a nostro favore. Poi giocando uomo su uomo, con aggressività, si sono creati degli spazi e potevamo anche prendere altri gol, ma è andato tutto bene ed ora guardo alla mia squadra e sono solo contento perchè continuiamo nel percorso di crescita e nella conoscenza di questa categoria per noi nuova».

Tomei ha poi evidenziato l’importanza del risultato nella corsa alla permanenza in categoria, ribadendo la fiducia nel lavoro svolto e nell’identità costruita dalla squadra.

«Abbiamo messo un altro mattoncino verso il nostro obiettivo che è il mantenimento della categoria. Mi fa molto piacere l’aver costruito, partendo da zero l’anno scorso, una nostra identità e crediamo in ciò che facciamo e nel nostro lavoro. I ragazzi si divertono nel farlo, con entusiasmo, e per noi questa è la cosa più importante. E’ rimasto il blocco della Serie C e cresce di partita in partita, con maggiore consapevolezza e sempre massima umiltà».

Infine, il tecnico ha parlato delle scelte di formazione e della necessità di coinvolgere tutti i componenti della rosa, anche in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

«Gori titolare? Per me conta tenere l’equlibrio del gruppo. Abbiamo fatto dei cambi oggi, anche Gattoni ha giocato dall’inizio per la prima volta. Voglio dimostrare ai miei ragazzi che in ogni partita tutti possono giocare ed entrare, a volte faccio veramente fatica a scegliere. Martedì ricambieremo altri 4/5 giocatori, anche in funzione delle tre gare in una settimana. E’ giusto che anche chi viene schierato meno abbia la sua possibilità, devo fare di tutto per tenerli dentro. Sono contento per Gori e per Gattoni che ha fatto una gran partita, anche Oliveri che sta continuando a crescere».

Per Tomei, dunque, il successo contro il Catanzaro rappresenta un altro passo avanti verso la salvezza, senza perdere di vista la crescita collettiva e il rispetto per gli avversari.