Serie B: pari tra Arezzo e Benevento dopo i primi 45
Termina la prima frazione di gioco del match tra Arezzo e Benevento. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due squadre, dopo un primo tempo equilibrato dove nessuno è ancora a sbloccare il risultato.
Parte meglio la formazione ospite, che al 11′ ha subito un occasione per portarsi in vantaggio, con il colpo di testa di Siatounis che sfiora la traversa. Nella fase centrale di tempo i ritmi si abbassano, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. Un incontro bloccato, che si deciderà nei secondi 45 minuti.