Entella-Mantova 0-1, Modesto: «Abbiamo interpretato bene la partita, avanti su questa strada»

In seguito al match vinto per 1-0 contro il Virtus Entella, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, elogiando l’operato della sua squadra, ribadendo come la strada intrapresa sia quella giusta.

«Siamo andati subito in vantaggio. Loro giocano poco, lanciano lungo, creano mischie e sono abituati su questo campo – ha spiegato il tecnico -. Riescono a mettere in difficoltà. I ragazzi, però, l’hanno interpretata bene. Hanno giocato da squadra ed hanno saputo soffrire. Ci sarà da rivedere un po’ di cose, per capire ciò che non ha funzionato in tutte e due le fasi. Comunque bravi tutti ed avanti su questa strada»





E sul match, Modesto ha poi aggiunto: «E’ stata una gara fatta di tanti duelli. Abbiamo saputo giocare anche in modo ‘sporco’ contro un avversario che ha comunque qualità e che ha dominato le scorse partite. Siamo stati bravi a calarci nel match ed a leggere le varie situazioni. Abbiamo approcciato tatticamente nel modo giusto e tenuto palla. Sicuramente si poteva fare di più, ma chi va in campo sa come comportarsi»

Infine, il tecnico si congratula con Wieser, autore di una grande prestazione: «Complimenti a lui che ha dato una mano in un ruolo non suo! E’ un calciatore che si impegna tantissimo e quando merita la sua occasione se la prende»