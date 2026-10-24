Catanzaro, UFFICIALE: esonerato Gorgone

Dopo la sconfitta per 6-1 contro l’Ascoli, si conclude l’avventura di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro, attualmente ultimo con appena 4 punti raccolti. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, il club giallorosso ha ufficializzato l’esonero del tecnico ex Pescara.

Questo il comunicato del club:





“US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore”.