Serie A, la Roma rimonta il Napoli: al “Maradona” termina 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Un match ricco di gol e colpi di scena quello del “Maradona” tra Napoli e Roma. Dopo l’iniziale doppio vantaggio dei partenopei, i giallorossi riescono a riportarsi in parità con i gol di Soule e Balerdi. Gli azzurri riescono a riportarsi in vantaggio con McTominay, ma nel finale Balerdi firma la rete del definitivo 3-3.

Parte bene la formazione di Massimiliano Allegri, che al 13′ ha la prima occasione dell’incontro per sbloccare il risultato: Di Lorenzo crossa rasoterra sul secondo palo, Lang viene anticipato da Ndicka in area piccola, la palla rimpalla su Hojlund e finisce fuori. Al 21′ i giallorossi rispondono con Cristante, che si gira e calcia dal limite col destro, trovando solo l’esterno della rete.


La rete che porta in vantaggio il Napoli arriva al 28′, con uno stupendo gol in rovesciata di Anguissa, con Gollini può solo raccogliere la palla dal fondo della rete. Nel finale di primo tempo la Roma cerca di riportarsi in parità con Hermoso, che prova la conclusione di piatto sinistro e sfiora il palo alla destra di Meret, complice anche una deviazione.

Ad inizio ripresa i partenopei trovano subito il gol del raddoppio: Politano crossa dalla destra sul secondo palo dove irrompe McTominay, che trova l’incornata vincente battendo Gollini. I giallorossi reagiscono, riportandosi in parità con due gol in rapida successione: ad accorciare le distanze ci pensa Soule su assist di Malen, completa l’opera Balerdi, che riporta tutto in equilibrio.

Il Napoli riesce a portarsi nuovamente in vantaggio con McTominay, che firma la sua doppietta personale. Nel finale la Roma riesce però nuovamente a raggiungere la parità, con il secondo gol di serata da parte di Balerdi. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 19

Lazio – 19

Roma – 18

Como – 17

Milan – 15

Frosinone – 13

Torino – 13

Cagliari – 13

Juventus – 11

Napoli – 11

Atalanta – 9

Lecce – 9

Bologna – 8

Sassuolo – 8

Monza – 7

Udinese – 4

Genoa – 4

Fiorentina – 4

Parma – 4

Venezia – 3

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