Palermo, nasce Pinkers: il nuovo programma che premia i tifosi rosanero. Come funziona e quali sono i vantaggi

Il Palermo FC lancia Pinkers, il nuovo programma di engagement e rewarding dedicato ai propri sostenitori. Un’iniziativa pensata per premiare la passione rosanero attraverso giochi, attività, partecipazione alle partite, acquisti ed esperienze esclusive. Il progetto, attivo dall’8 ottobre 2026, punta a rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi, in Sicilia, nel resto d’Italia e all’estero.

A comunicarlo è il Palermo FC, che presenta Pinkers come un nuovo modo di vivere il rapporto con la squadra, trasformando la partecipazione quotidiana dei sostenitori in opportunità per accumulare punti, ottenere premi e accedere a iniziative speciali.





Pinkers, come funziona il nuovo programma del Palermo

Il cuore del progetto è l’app ufficiale del Palermo, che diventa un vero e proprio punto di riferimento digitale per la community rosanero.

Attraverso la piattaforma, i tifosi potranno partecipare a giochi, iniziative ed eventi, accumulando punti e aumentando progressivamente il proprio livello all’interno del programma.

Come spiegato dal Palermo FC, Pinkers nasce con l’obiettivo di valorizzare non soltanto la presenza allo stadio, ma anche tutte le altre forme di partecipazione alla vita del club.

Il programma integra infatti attività online e offline, consentendo ai sostenitori di vivere la propria passione durante tutto l’anno.

Come accumulare punti con Pinkers

I tifosi potranno ottenere punti attraverso tre principali modalità.

Partecipazione alle attività del club

Sarà possibile guadagnare punti assistendo alle partite ed effettuando il check-in nel giorno gara, ma anche partecipando a sondaggi, pronostici, quiz, sfide, votazioni, concorsi e iniziative speciali.

Molte di queste attività saranno gratuite e non richiederanno alcun acquisto.

Acquisti presso gli esercenti aderenti

I sostenitori potranno collegare una carta di debito o di credito idonea e accumulare automaticamente punti attraverso gli acquisti validi effettuati presso i partner commerciali aderenti, sia nei negozi fisici sia online.

Il progetto prevede il coinvolgimento progressivo di marchi locali, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di ottenere vantaggi anche nella vita quotidiana.

Inviti agli amici

Un’ulteriore possibilità sarà rappresentata dagli inviti: i tifosi potranno ricevere punti bonus coinvolgendo nuovi sostenitori e invitandoli a entrare nella community Pinkers.

Dai biglietti alle esperienze con i calciatori: tutti i premi

Uno degli aspetti più interessanti del programma riguarda le ricompense.

Secondo quanto comunicato dal Palermo FC, i punti accumulati potranno consentire l’accesso a premi ed esperienze pensati per avvicinare ulteriormente i tifosi alla squadra.

Tra le opportunità previste figurano:

Biglietti per le partite del Palermo.

Merchandising ufficiale e memorabilia autografati.

Esperienze esclusive con i calciatori.

Possibilità per i bambini di partecipare al cerimoniale prepartita.

Accesso a bordocampo per assistere al riscaldamento.

Esperienze golden circle per salutare i giocatori nell’area spogliatoi al termine delle gare.

Visite guidate in aree normalmente non accessibili.

Prelazioni speciali per incontri fisici e digitali con i calciatori.

Prodotti a tiratura limitata e collezioni riservate agli iscritti.

Sono inoltre previste iniziative digitali dedicate anche ai sostenitori che vivono lontano da Palermo.

Gaetano Lombardo: «Vogliamo premiare chi vive fino in fondo la propria passione»

A spiegare la filosofia del progetto è Gaetano Lombardo, Chief Marketing Officer del Palermo FC, che sottolinea il valore del legame tra la società e i suoi sostenitori.

«Il rapporto tra il Palermo e i suoi tifosi ha sempre avuto la forza di un legame familiare, anche a migliaia di chilometri di distanza, in qualsiasi parte del mondo».

Lombardo prosegue:

«Con Pinkers abbiamo voluto dare un nome a questa famiglia e creare una piattaforma capace di avvicinarci ancora di più: i tifosi tra loro e ciascuno di loro al Club. Essere parte di una famiglia significa fare le cose insieme e condividere emozioni. Per questo vogliamo premiare chi partecipa e vive fino in fondo la propria passione. Un’innovazione che cambia radicalmente e definitivamente il modo in cui viene vissuto ogni giorno il rapporto tra tifosi e Club».

La tecnologia dietro Pinkers

La piattaforma tecnologica è stata sviluppata da SmartMedia Technologies (SMT), che ha realizzato l’infrastruttura digitale necessaria per collegare le attività dei tifosi attraverso i diversi canali fisici e online.

L’integrazione dei servizi con l’ecosistema digitale del Palermo è stata invece curata da IM*MEDIA.

L’obiettivo è costruire un’esperienza unica, capace di riunire partecipazione, interazione e premi all’interno dell’app ufficiale rosanero.

Pinkers, bonus esclusivo per chi si iscrive entro il 31 ottobre

Il programma è ufficialmente attivo dall’8 ottobre 2026 e sarà progressivamente arricchito con nuove attività, sfide, ricompense, esperienze e partner commerciali.

Come specificato dal Palermo FC, i tifosi che accederanno a Pinkers entro il 31 ottobre 2026 riceveranno un badge digitale esclusivo denominato “Founding Member”.

Il riconoscimento permetterà in futuro di accedere a premi riservati a questo primo gruppo di iscritti.

Per aderire all’iniziativa sarà possibile utilizzare l’app ufficiale del Palermo e accedere alla sezione dedicata a Pinkers.