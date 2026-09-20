Giornale di Sicilia: “Fortin si conferma super. Johnsen ancora assistman, le pagelle di Palermo-Padova”

Dominic Vavassori si prende la copertina nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia dopo la vittoria per 2-1 del Palermo contro il Padova. Il classe 2005 conquista 8, il voto più alto tra i rosanero, grazie alla doppietta che prima rimette in equilibrio la partita e poi completa la rimonta al Renzo Barbera.

«Il più sveglio», scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia a proposito di Vavassori. Il giovane rosanero si distingue per movimenti intelligenti e presenza in area, sfrutta entrambi gli assist di Johnsen e nel finale provoca anche l’espulsione di Carissoni. Il suo bottino sale così a tre reti.





Alle sue spalle brillano Fortin e Augello, entrambi da 7. Il portiere mette la propria firma sul successo con almeno quattro interventi importanti e un riflesso decisivo sulla conclusione ravvicinata di Giunti. Per Augello pesa l’errore nella salita difensiva in occasione del vantaggio di Pastina, ma la sua prestazione cresce nettamente: spinge, costruisce e risulta prezioso anche in copertura.

Johnsen ottiene 7. Dopo una prima mezz’ora nella quale fatica a trovare spazi e giocate, il norvegese cambia passo e confeziona i due assist per Vavassori. Ranocchia e Palumbo ricevono invece 6,5: il primo cresce dopo un avvio difficile sotto la pressione di Fusi, mentre il secondo viene seguito da vicino da Zuelli ma riesce comunque a garantire corsa e recuperi, partecipando anche all’azione del primo gol.

Sufficienza per Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Estevez, Segre, Gomes e Pohjanpalo. Gabrielloni resta senza voto, ma partecipa all’azione che porta al raddoppio.

Le insufficienze riguardano Pierozzi e Bani, entrambi da 5,5. Il primo soffre Cocchi e conferma, secondo il giudizio riportato, le proprie difficoltà nella linea difensiva a quattro. Il capitano vive invece un primo tempo complicato, condizionato anche da un colpo alla testa, e viene sostituito all’intervallo.

Per Filippo Inzaghi arriva un 6,5. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il piano iniziale non funziona e il Palermo soffre anche sul piano fisico, ma il tecnico riesce a correggere la squadra attraverso i cambi. Nella ripresa la gara cambia volto e passa progressivamente nelle mani dei rosanero.

I voti del Palermo

Fortin 7; Pierozzi 5,5 (Cassandro 6); Bani 5,5 (Magnani 6); Ceccaroni 6; Augello 7; Ranocchia 6,5 (Estevez 6); Segre 6 (Gomes 6); Vavassori 8; Palumbo 6,5; Johnsen 7; Pohjanpalo 6 (Gabrielloni sv). All. Inzaghi 6,5.

Arbitro Di Bello: 6.