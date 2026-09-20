Tuttosport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori incontenibile da 8. Johnsen e Fortin da 7”

È Dominic Vavassori il migliore del Palermo nelle pagelle di Tuttosport dopo il successo per 2-1 contro il Padova. L’esterno rosanero, decisivo con la doppietta che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Pastina, conquista 8, il voto più alto della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Alle spalle del protagonista assoluto, Tuttosport premia con 7 Fortin, Augello e Johnsen. Positivo anche il giudizio su Ranocchia e Palumbo, entrambi valutati 6,5. Ceccaroni, Segre e Pohjanpalo raggiungono la sufficienza con 6.





Dalla panchina, nelle valutazioni di Tuttosport, arrivano i 6 di Cassandro, Magnani, Estevez e Gomes. Gabrielloni, entrato nel finale, non viene giudicato. Le uniche insufficienze del Palermo sono quelle di Pierozzi e Bani, entrambi da 5,5. Per Inzaghi arriva invece un 6,5.

Sul fronte Padova, il migliore è Zuelli con 7. Lovato, Giunti, Fusi e Cocchi ricevono 6,5, mentre Sorrentino, Dellavalle, Pastina, Capelli e Seghetti ottengono 6. Sotto la sufficienza Moro e Lasagna con 5,5 e Di Mariano con 5. Il voto più basso è il 4,5 di Carissoni. Calabro chiude con 6.

La copertina delle pagelle di Tuttosport resta dunque tutta per Vavassori: 8 dopo una doppietta che consegna al Palermo la vittoria in rimonta al Renzo Barbera.

I voti del Palermo

Fortin 7; Pierozzi 5,5 (Cassandro 6); Bani 5,5 (Magnani 6); Ceccaroni 6; Augello 7; Ranocchia 6,5 (Estevez 6); Segre 6 (Gomes 6); Vavassori 8; Palumbo 6,5; Johnsen 7; Pohjanpalo 6 (Gabrielloni ng). All. Inzaghi 6,5.

I voti del Padova

Sorrentino 6; Dellavalle 6; Lovato 6,5; Pastina 6; Capelli 6; Giunti 6,5 (Galazzi ng); Zuelli 7 (Bortolussi ng); Fusi 6,5; Cocchi 6,5 (Carissoni 4,5); Seghetti 6 (Di Mariano 5); Moro 5,5 (Lasagna 5,5). All. Calabro 6.

Arbitro Di Bello: 6.