Gazzetta dello Sport: “Palermo, il Barbera è un fortino: 15 vittorie nelle ultime 16 gare interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (136)

Il Renzo Barbera è diventato un autentico fortino per il Palermo. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno conquistato 15 vittorie nelle ultime 16 partite interne disputate nel campionato di Serie B, numeri che certificano la straordinaria continuità di rendimento davanti al proprio pubblico.

La striscia d’imbattibilità, ricorda la Gazzetta dello Sport, attraversa due stagioni ed è iniziata dopo il 28 ottobre 2025. Da quel momento il Palermo ha raccolto al Barbera ben 15 successi e un solo pareggio, senza più conoscere la sconfitta in campionato tra le mura amiche.


L’ultimo capitolo della serie è arrivato contro il Padova, battuto 2-1 in rimonta. Un’altra vittoria che, secondo i numeri riportati dalla Gazzetta dello Sport, rafforza ulteriormente il peso del fattore campo nel percorso dei rosanero.

Quindici vittorie su sedici partite rappresentano così uno dei dati più significativi del Palermo. La Gazzetta dello Sport fotografa una tendenza ormai consolidata: il Barbera è diventato un fortino inespugnabile per la formazione rosanero.

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