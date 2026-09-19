Palermo-Padova 2-1, Inzaghi: «13 punti? È la storia del Palermo. I record sono qualcosa di speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero al termine della vittoria per 2-1 contro il Padova al Renzo Barbera. L’allenatore ha commentato il successo in rimonta, il record dei 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate di Serie B e la prestazione dei singoli.

«Penso sia importante. Diamo continuità ai nostri risultati, alla nostra striscia in casa che è qualcosa di eccezionale. La partita è stata dura, non siamo partiti come al solito, ma la squadra è stata brava a riprenderla e a vincerla. Penso sia una grande prova di forza, anche meritata alla fine. Di questo sono molto contento».


Inzaghi si è poi soffermato sul miglior avvio del Palermo in Serie B, con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate: «Questo ci fa piacere. Sono stato abituato che i record, quando si raggiungono, sono qualcosa di speciale. Se non l’aveva mai fatto nessuno, è la storia del Palermo. Siamo contenti di averlo fatto, ma non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, dobbiamo migliorare. Però la strada penso sia quella giusta».

Tra i protagonisti assoluti della serata c’è Vavassori, autore della doppietta che ha ribaltato il Padova: «Vavassori mi fa piacere, è un ragazzo di cui mi piace molto il modo di porsi, il suo modo di imparare ogni giorno, la sua umiltà. Deve mantenerla, anche dopo i gol. Deve lavorare ancora di più perché penso possa migliorare ancora tanto».

Il tecnico rosanero ha voluto sottolineare anche il contributo arrivato dalla panchina: «Poi oggi mi piacerebbe anche ricordare i subentrati, come sempre. Al di là di Estevez, Gabrielloni e Cassandro, che entrano sempre bene, oggi sono molto felice per Gomes e Magnani perché sono giocatori importanti. Hanno aspettato il loro turno, si sono allenati bene e oggi sono contento che si siano fatti trovare pronti».

Infine, Inzaghi ha parlato della sosta e della possibilità di recuperare alcuni degli indisponibili: «Adesso ne abbiamo un po’ bisogno, abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto tante partite, anche la Coppa Italia. Abbiamo qualche giocatore da recuperare. Dopo la sosta ci sarà fuori solo Strefezza e avere più soluzioni per me è molto importante».

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