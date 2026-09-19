Palermo-Padova, cronaca live minuto per minuto dal Renzo Barbera – Serie B

Katia Virzì Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (79)

Il Palermo torna in campo questo pomeriggio al Renzo Barbera per la quinta giornata di Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’Avellino, i rosanero affrontano il Padova con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria in campionato. Gara condizionata dalla pioggia che sta interessando Palermo.

Filippo Inzaghi conferma Fortin tra i pali, con Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello in difesa. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, mentre il reparto offensivo è composto da Vavassori, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.


Il Padova di Antonio Calabro risponde con Sorrentino in porta e Lovato, Giunti, Dellavalle, Cocchi e Pastina in difesa. A centrocampo Fusi, Zuelli e Capelli, mentre Moro e Seghetti formano la coppia offensiva.

Ecco la cronaca testuale del match:

 

 

 

 

IL TABELLINO

PALERMO: Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Gomes, Gyasi, Estevez, Peda, Bozzolan, Mazzitelli, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

PADOVA: Sorrentino; Lovato, Giunti, Dellavalle, Cocchi, Pastina; Fusi, Zuelli, Capelli; Moro, Seghetti.
A disposizione: Mouquet, Varas, Caprari, Pompetti, Lasagna, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Carissoni, Galazzi, Sgarbi, Faedo.
Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Vittorio Di Gioia di Nola.
Quarto ufficiale: Simone Gauzolino di Torino.
VAR: Francesco Meraviglia di Prato.
AVAR: Manuel Volpi di Arezzo.

MARCATORI:

NOTE:

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