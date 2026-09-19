Palermo-Padova, cronaca live minuto per minuto dal Renzo Barbera – Serie B
Il Palermo torna in campo questo pomeriggio al Renzo Barbera per la quinta giornata di Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’Avellino, i rosanero affrontano il Padova con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria in campionato. Gara condizionata dalla pioggia che sta interessando Palermo.
Filippo Inzaghi conferma Fortin tra i pali, con Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello in difesa. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, mentre il reparto offensivo è composto da Vavassori, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.
Il Padova di Antonio Calabro risponde con Sorrentino in porta e Lovato, Giunti, Dellavalle, Cocchi e Pastina in difesa. A centrocampo Fusi, Zuelli e Capelli, mentre Moro e Seghetti formano la coppia offensiva.
Ecco la cronaca testuale del match:
IL TABELLINO
PALERMO: Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Gomes, Gyasi, Estevez, Peda, Bozzolan, Mazzitelli, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
PADOVA: Sorrentino; Lovato, Giunti, Dellavalle, Cocchi, Pastina; Fusi, Zuelli, Capelli; Moro, Seghetti.
A disposizione: Mouquet, Varas, Caprari, Pompetti, Lasagna, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Carissoni, Galazzi, Sgarbi, Faedo.
Allenatore: Antonio Calabro.
Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Vittorio Di Gioia di Nola.
Quarto ufficiale: Simone Gauzolino di Torino.
VAR: Francesco Meraviglia di Prato.
AVAR: Manuel Volpi di Arezzo.
MARCATORI:
NOTE: