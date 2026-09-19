Palermo-Padova, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Calabro
Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Padova, sfida della quinta giornata di Serie B in programma alle ore 15 al Renzo Barbera.
PALERMO: Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Gomes, Gyasi, Estevez, Peda, Bozzolan, Mazzitelli, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
PADOVA: Sorrentino; Lovato, Giunti, Dellavalle, Cocchi, Pastina; Fusi, Zuelli, Capelli; Moro, Seghetti.
A disposizione: Mouquet, Varas, Caprari, Pompetti, Lasagna, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Carissoni, Galazzi, Sgarbi, Faedo.
Allenatore: Antonio Calabro.
Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Vittorio Di Gioia di Nola.
Quarto ufficiale: Simone Gauzolino di Torino.
VAR: Francesco Meraviglia di Prato.
AVAR: Manuel Volpi di Arezzo.