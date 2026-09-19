Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, quel gol di Brunori che regalò la Serie B: al Barbera una storia lunga quasi un secolo”

Un gemellaggio che dura da 43 anni e un precedente che occupa un posto speciale nella storia recente del Palermo. La sfida contro il Padova non sarà una partita come le altre, sia per il rapporto tra le due tifoserie sia per il ricordo della finale playoff di Serie C del 2022. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il legame tra le due piazze non si spezzò neppure in quella circostanza, quando i sostenitori delle due squadre si ritrovarono in centro città dopo la partita condividendo sentimenti sportivi inevitabilmente opposti, ma mantenendo intatto il reciproco rispetto.

Il rigore di Brunori e il ritorno in Serie B





Quella di quattro anni fa resta inevitabilmente la sfida più impressa nella memoria recente dei tifosi rosanero. Il Palermo di Baldini si presentò al ritorno della finale playoff dopo aver vinto 1-0 in Veneto e riuscì a imporsi con lo stesso risultato anche al Barbera.

A decidere la partita fu un calcio di rigore trasformato da Brunori. Al fischio finale di Perenzoni esplose la festa per il ritorno del Palermo in Serie B. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella fu anche l’ultima partita disputata dal club prima dell’avvento del City Football Group, la cui acquisizione venne formalizzata nel mese successivo.

Il Padova dovette invece attendere altri tre anni prima di tornare tra i cadetti. Adesso i biancoscudati, dopo un mercato importante, si presentano nuovamente al Barbera con grandi ambizioni.

Al Barbera il 29° confronto

Quella di oggi sarà la 29ª sfida disputata in viale del Fante tra Palermo e Padova. Il bilancio riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia pende nettamente dalla parte dei siciliani: 17 vittorie del Palermo, sei pareggi e cinque successi del Padova.

Anche il confronto della scorsa stagione si concluse con un successo di misura dei rosanero. Nell’ultima partita del 2025 fu Pohjanpalo a firmare l’1-0, anche se il Padova riuscì a rendersi più volte pericoloso soprattutto nel primo tempo, trovando sulla propria strada un grande Joronen.

Un altro precedente significativo risale al 2019. L’1-1 del Barbera contro il Padova fu uno degli ultimi incontri del Palermo prima del fallimento e della successiva ripartenza dalla Serie D. Quel risultato portò all’esonero di Stellone, con Rossi chiamato a guidare la squadra fino al termine della stagione.

Il Padova non vince a Palermo dal 1997

Per trovare l’ultimo successo biancoscudato in Sicilia bisogna tornare al 1997, sempre in Serie B. In quell’occasione il Padova vinse 3-1, in una stagione che per il Palermo si sarebbe conclusa con la retrocessione.

La storia delle sfide al Barbera è però molto più antica. Il primo confronto in viale del Fante risale addirittura al 1931 e terminò con lo stesso risultato dell’incrocio più recente: 1-0 per il Palermo.

Palermo e Padova si sono affrontate anche nella massima serie. Tra il 1949 e il 1962 si disputarono sette confronti in Sicilia e, sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero rimasero imbattuti, ottenendo cinque vittorie e due pareggi.

Oggi si aggiungerà un altro capitolo a una storia che attraversa quasi un secolo di calcio: in campo ci saranno punti importanti in palio, mentre sugli spalti continuerà un’amicizia lunga 43 anni.