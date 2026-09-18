Palermo Football Meeting, definita la scaletta: da Facchinetti a Giuffredi, Perinetti e Corvino. Tutti gli ospiti dell’R Star

È stata definita la scaletta dell’R Star Palermo Football Meeting, l’appuntamento organizzato da CONFERENCE403 in programma lunedì 21 settembre 2026, negli spazi di R Star in Viale Michelangelo 1822 a Palermo.

Dalle 14 alle 20, la giornata riunirà dirigenti, procuratori, ex calciatori, allenatori, manager e professionisti dello sport, con incontri e momenti di confronto dedicati al presente e al futuro del calcio italiano.





Ad aprire il meeting, alle 14, saranno i saluti e l’introduzione di Edy Tamajo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Alessandro Anello, Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, e Lorenzo Semilia, padrone di casa di R Star.

La scaletta del Palermo Football Meeting

Il programma entrerà nel vivo alle 14.10 con Fabio Lupo e Mauro Meluso, seguiti alle 14.25 da Armando Perna. Alle 14.40 spazio a due ex portieri del Palermo, Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti.

Alle 14.55 interverranno il professor Sergio Paternostro, l’avvocato Monica Calvaresi e l’avvocato Pietro Alosi. Alle 15.10 sarà il turno di Pep Clotet, mentre alle 15.25 interverrà Fausto Rossi. Alle 15.45 toccherà a Giorgio Perinetti.

Alle 16 è previsto il sorteggio di un paio di occhiali a cura di MarcoOttica Lo Cacciato. Seguiranno una pausa di intrattenimento a cura di Lupetto e la vendita dei biglietti per il sorteggio delle maglie, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La seconda parte della giornata riprenderà alle 17 con Antonio Cottone e Valerio Antonini. Il programma proseguirà con Fabrizio Ferrari e diversi ex rosanero, tra i quali Andrea Rispoli, Cesare Bovo, Fernando Rubinho e Leandro Rinaudo.

Alle 18.15 sarà il momento di Mario Giuffredi, mentre la parte conclusiva del meeting vedrà protagonisti Francesco Facchinetti, atteso alle 18.40, e Pantaleo Corvino, il cui intervento è previsto alle 19.

Alle 19.30 si terrà l’estrazione del sorteggio delle maglie e alle 20 è prevista la conclusione ufficiale del Palermo Football Meeting.

La giornata proseguirà alle 20.30 con una cena riservata agli ospiti, pensata come ulteriore occasione di networking e confronto tra i protagonisti dell’evento.

L’R Star Palermo Football Meeting nasce con l’obiettivo di creare nel capoluogo siciliano un momento di incontro tra le diverse professionalità del mondo del calcio, dal management alla procura sportiva, passando per direzione sportiva, scouting, comunicazione e gestione degli atleti.

L’evento è organizzato da CONFERENCE403, con il supporto dell’ARS e il patrocinio di LUMSA, Comune di Palermo e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. CHERY | R STAR sarà Official Automotive Partner.