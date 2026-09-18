Il Mattino di Padova: “Palermo-Padova, Calabro prepara diversi cambi: Caprari e Galazzi scalpitano”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Ultima rifinitura per il Padova prima della partenza alla volta di Palermo. I biancoscudati saranno impegnati domani alle 15 al Renzo Barbera nella quinta giornata di Serie B, ultimo appuntamento prima della lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. Come riferisce Il Mattino di Padova, il tecnico Calabro può contare su un’ampia scelta, fatta eccezione per Zanimacchia e Artistico.

Quest’ultimo è in netto miglioramento, ma il suo rientro è previsto soltanto dopo la pausa. Rispetto alla formazione schierata contro l’Ascoli potrebbero esserci diversi cambi, anche alla luce delle risposte positive arrivate dai giocatori subentrati nell’ultima partita.


Cocchi e Caprari verso una maglia

Secondo Il Mattino di Padova, Cocchi dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia sinistra, mentre in attacco Caprari è candidato a sostituire Lasagna dopo il buon impatto avuto nell’ultima uscita.

I dubbi principali riguardano però il centrocampo. Galazzi, dopo il gol realizzato all’esordio, potrebbe avere l’occasione di partire per la prima volta dal primo minuto, eventualmente al posto di Pompetti, che non ha ancora raggiunto la migliore condizione.

La scelta dipenderà anche dall’impostazione tattica che Calabro vorrà dare alla gara e dalla quantità di possesso che il Padova sarà disposto a concedere al Palermo. In corsa per una maglia ci sono inoltre Varas e Fusi, con quest’ultimo indicato come favorito.

Palermo, Fortin verso la conferma

Anche Inzaghi dispone di diverse alternative, pur dovendo fare i conti con assenze pesanti. Come sottolinea Il Mattino di Padova, dopo l’indisponibilità di Joronen si è fermato anche Perin e contro i biancoscudati dovrebbe quindi essere confermato Fortin, ex della partita e reduce dall’ottima prestazione contro l’Avellino.

Non sarà disponibile neppure Gabriel Strefezza. L’infortunio muscolare ha portato il Palermo a toglierlo dalla lista per consentire l’inserimento di Luca Mazzitelli, arrivato dal mercato degli svincolati.

Il nuovo centrocampista rosanero, tuttavia, deve ancora recuperare la condizione migliore e, secondo quanto riportato ancora da Il Mattino di Padova, non sembra al momento pronto per essere impiegato. Inzaghi dovrà quindi gestire le assenze e scegliere le soluzioni migliori per provare a chiudere con un altro risultato positivo il ciclo precedente alla sosta.

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