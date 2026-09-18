Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Prende il via la quinta giornata del campionato di Serie B, con un programma distribuito tra oggi, domani e domenica. Ad aprire il turno sarà Juve Stabia-Cesena, in programma questa sera alle 20.30, mentre domani toccherà anche al Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato al Renzo Barbera contro il Padova alle 15.

I rosanero arrivano all’appuntamento nelle zone altissime della classifica. Dopo quattro giornate, Mantova e Palermo condividono il primo posto con 10 punti, frutto per entrambe di tre vittorie e un pareggio. Alle loro spalle il Südtirol è terzo a quota 8, mentre Modena, Avellino, Ascoli e Padova seguono con 7 punti.





Il programma della 5ª giornata

Il turno si apre oggi con Juve Stabia-Cesena alle 20.30. Domani alle 15 sono previste Carrarese-Benevento, Cremonese-Virtus Entella e Palermo-Padova. Alle 17.15 spazio a Sampdoria-Catanzaro, mentre Ascoli-Avellino chiuderà il sabato alle 19.30.

Domenica si ripartirà alle 15 con Arezzo-Südtirol e Hellas Verona-L.R. Vicenza. Alle 17.15 sarà la volta di Mantova-Pisa, mentre Modena-Empoli, alle 19.30, completerà la quinta giornata.

Serie B, la classifica aggiornata

Mantova 10, Palermo 10, Südtirol 8, Modena 7, Avellino 7, Ascoli 7, Padova 7, Cesena 6, Pisa 6, Empoli 6, Arezzo 6, L.R. Vicenza 5, Hellas Verona 4, Virtus Entella 4, Benevento 4, Cremonese 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1, Sampdoria 1.

Per il Palermo la sfida contro il Padova rappresenta dunque l’occasione per provare a proseguire la marcia nelle posizioni di vertice dopo il pareggio ottenuto ad Avellino. Il Mantova, invece, scenderà in campo domenica contro il Pisa conoscendo già il risultato dei rosanero.