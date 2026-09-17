Juve Stabia, De Giorgio verso il Cesena: «Andremo fortemente alla ricerca di una vittoria. Ci manca cattiveria sotto porta»

CASTELLAMARE DI STABIA – In vista del match tra Juve Stabia e Cesena, con calcio d’inizio in programma per domani alle ore 20:30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Pietro De Giorgio, analizzando la classifica e i problemi della sua squadra nel finalizzare le occasioni create.

«Abbiamo lavorato bene, ovviamente abbiamo lavorato forte – ha spiegato il tecnico -. Abbiamo preparato una partita difficile contro un attaccante forte, ma è una squadra che ha principi di gioco molto chiari. È una squadra che mi piace molto, ha dei concetti ben definiti e ha iniziato bene il campionato. Sarà sicuramente una bella partita»





De Giorgio ha poi sottolineato l’importanza di riuscire a far punti domani: «Fare il risultato domani significa poter lavorare con più tranquillità nelle prossime tre settimane, ma soprattutto dobbiamo andare fortemente alla ricerca di una vittoria. Sarebbe il modo giusto per togliere definitivamente questo meno due e non prenderlo più in considerazione. Credo che abbia un po’ tarpato le ali dell’entusiasmo»

E sulla classifica: «Quando si guarda la classifica, i veri quattro punti che abbiamo non si notano. Sappiamo che siamo partiti con questo handicap, che non è colpa nostra, ma dobbiamo essere bravi noi a cancellarlo definitivamente. Vedersi in una posizione diversa di classifica fa accelerare e maturare l’entusiasmo che si è creato»

Il tecnico lancia anche uno sguardo al rendimento poco proficuo in fase offensiva: «Abbiamo dei problemi perché abbiamo fatto un solo gol su azione, ma non sono particolarmente preoccupato perché le occasioni non sono mancate»

Infine, De Giorgio torna a parlare dello scorso match contro il Vicenza: «Credo che abbiamo tirato in porta otto volte fuori casa. Ci manca la precisione e la cattiveria sotto porta, sulla quale questa settimana abbiamo lavorato molto. Abbiamo provato a mettere un attaccante ancora di più dentro l’area di rigore. Stiamo cercando soluzioni. Riconosciamo le situazioni, ma nell’esecuzione ancora non siamo puliti e non abbiamo i tempi giusti»