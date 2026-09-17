Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Cresce l’attesa per Palermo-Padova, sfida in programma sabato 19 settembre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera.

Alle ore 10 di questa mattina, giovedì 17 settembre, sono 356 i tifosi del Padova che hanno già acquistato il biglietto per assistere alla partita nel capoluogo siciliano.


Un dato che testimonia la presenza prevista dei sostenitori biancoscudati per una gara resa ancora più particolare dallo storico gemellaggio che lega le due tifoserie.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-17 085504

Aloisi: «Il Palermo può ammazzare il campionato. Avellino scorbutico, l’Ascoli dovrà fare attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (91) hernani peda ceccaroni fortin

Il Mattino di Padova: “Sorrentino-Fortin, al Barbera sfida tra i portieri più in forma della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo padova 1-0 (63) sorrentino

Il Gazzettino di Padova: “Sorrentino-Fortin, sfida tra numeri uno: al Barbera può andare in scena il duello tra gli ex compagni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (83) fortin

Corriere del Veneto: “Fortin e Perin, il Padova ritrova il suo passato: al Barbera due ex tra i pali rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo sampdoria 3-1 (28) tifosi

Repubblica: “Palermo-Padova, un gemellaggio che resiste da oltre 40 anni: l’amicizia nata nel 1983”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99) inzaghi

Repubblica: “Mazzitelli arma in più. Con l’ultimo arrivato nuova opzione 4-3-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Tuttosport: “Mantova, l’utopia diventa concreta: In testa insieme alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo mantova logo coppa italia (79)

Giornale di Sicilia: “Tocca ancora a Fortin blindare il Palermo: Perin recupera senza fretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo sampdoria 3-1 (86) inzaghi pohjanpalo gabrielloni

Giornale di Sicilia: “Palermo, sei partite senza macchia: da 23 anni mai un avvio così”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
mazzitelli

Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli forza i tempi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi non cambia: avanti con le ali. Pierozzi può avanzare, spunta il 4-3-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (70) mirri

Corriere dello Sport: “Palermo protagonista alla Camera, focus sul Barbera e su Euro 2032. Buttaro vola a Dubai”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (117) pallone

Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 085504

Aloisi: «Il Palermo può ammazzare il campionato. Avellino scorbutico, l’Ascoli dovrà fare attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (91) hernani peda ceccaroni fortin

Il Mattino di Padova: “Sorrentino-Fortin, al Barbera sfida tra i portieri più in forma della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo padova 1-0 (63) sorrentino

Il Gazzettino di Padova: “Sorrentino-Fortin, sfida tra numeri uno: al Barbera può andare in scena il duello tra gli ex compagni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (83) fortin

Corriere del Veneto: “Fortin e Perin, il Padova ritrova il suo passato: al Barbera due ex tra i pali rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026