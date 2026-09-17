Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto
Cresce l’attesa per Palermo-Padova, sfida in programma sabato 19 settembre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera.
Alle ore 10 di questa mattina, giovedì 17 settembre, sono 356 i tifosi del Padova che hanno già acquistato il biglietto per assistere alla partita nel capoluogo siciliano.
Un dato che testimonia la presenza prevista dei sostenitori biancoscudati per una gara resa ancora più particolare dallo storico gemellaggio che lega le due tifoserie.