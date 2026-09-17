Il Gazzettino di Padova: “Sorrentino-Fortin, sfida tra numeri uno: al Barbera può andare in scena il duello tra gli ex compagni”

Palermo-Padova potrebbe trasformarsi anche in una sfida nella sfida tra Alessandro Sorrentino e Mattia Fortin, i due portieri che nella scorsa stagione si sono contesi la porta biancoscudata. Come racconta Il Gazzettino di Padova, sabato alla Favorita i due potrebbero ritrovarsi da avversari, con Fortin pronto a difendere i pali rosanero.

Resta sullo sfondo la situazione di Mattia Perin, altro ex Padova, alle prese con il sovraccarico muscolare che gli ha impedito di giocare ad Avellino. Anche il portiere arrivato dalla Juventus conserva un legame particolare con la città veneta, dove giocò nella stagione 2011/12 e conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie.





Fortin, la prima volta contro il Padova

Se toccherà ancora a Fortin, sarà la sua prima partita da ex contro il club nel quale è cresciuto. Il suo bilancio con la prima squadra del Padova è di 56 presenze e 21 clean sheet, dopo un percorso iniziato nel settore giovanile e culminato con la promozione in Serie B.

Nella passata stagione Fortin aveva cominciato da titolare, giocando le prime tredici partite con la sola eccezione della sfida con il Südtirol. Successivamente le gerarchie cambiarono e Sorrentino conquistò il posto, diventando uno dei protagonisti della salvezza.

Come ricorda Il Gazzettino di Padova, particolarmente importante fu il rigore neutralizzato da Sorrentino sullo 0-0 contro il Pescara alla penultima giornata, prima della rete di Pastina che sancì la permanenza matematica tra i cadetti. A giugno il Padova ha quindi esercitato il riscatto del portiere, legandolo al club con un contratto triennale.

Fortin, invece, era stato ceduto al Lens subito dopo la promozione, rimanendo poi un’altra stagione al Padova in prestito. Un cambio di scenario che accompagnò anche il ribaltamento delle gerarchie tra i pali, decisione della quale lo stesso Fortin non avrebbe compreso fino in fondo le motivazioni.

Sorrentino e Fortin protagonisti dell’avvio

I due portieri stanno vivendo un ottimo inizio di campionato. Sorrentino è stato decisivo anche nell’ultima vittoria del Padova contro l’Ascoli, mantenendo in partita i biancoscudati quando il risultato era ancora sullo 0-0. Buone risposte erano arrivate anche nelle precedenti gare contro Pisa, Verona e Cremona.

Fortin, invece, sta sfruttando le opportunità avute a Palermo. Il Gazzettino di Padova ricorda le sue quattro presenze complessive, due in campionato e due in Coppa Italia. Il debutto rosanero è arrivato contro il Lecce, quando entrò dopo appena cinque minuti per sostituire l’infortunato Joronen e si mise subito in evidenza con alcuni interventi importanti.

Successivamente è stato impiegato nel 5-2 di Coppa contro il Mantova e nell’1-0 alla Juve Stabia alla prima giornata di campionato. L’arrivo di Perin lo ha poi riportato in panchina contro Arezzo e Sampdoria, prima della nuova occasione arrivata ad Avellino.

Al Partenio Fortin ha risposto ancora una volta presente, risultando determinante con le sue parate per consentire al Palermo di conquistare il pareggio per 1-1.

Sabato potrebbe quindi arrivare l’incrocio più particolare. Come sottolinea ancora Il Gazzettino di Padova, Fortin ritroverebbe da avversario una squadra nella quale ha lasciato molti amici. Dall’altra parte ci sarà Sorrentino, l’uomo che un anno fa gli aveva sottratto il posto da titolare: due ex compagni, due numeri uno protagonisti e novanta minuti dal sapore inevitabilmente speciale.