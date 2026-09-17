Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi non cambia: avanti con le ali. Pierozzi può avanzare, spunta il 4-3-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Filippo Inzaghi non sembra intenzionato a stravolgere il Palermo dopo l’infortunio di Gabriel Strefezza. Il tecnico ha costruito oltre due mesi di lavoro sulla difesa a quattro e su un sistema che assegna un ruolo importante agli esterni e, almeno nell’immediato, continuerà sulla strada tracciata. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’assenza dell’ex Como non porterà dunque a un cambio immediato di modulo.

Mazzitelli ancora indietro


A incidere sulle scelte c’è anche la condizione di Luca Mazzitelli. Il centrocampista, inserito in lista proprio al posto di Strefezza, non è ancora abbastanza avanti dal punto di vista fisico per diventare subito una soluzione sulla quale puntare.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, qualche riflessione tattica è comunque in corso. Le due settimane di sosta della Serie B potranno rappresentare il momento ideale per effettuare esperimenti e valutare eventuali formule differenti.

Contro il Padova, però, Inzaghi dovrebbe proseguire senza rivoluzioni. I due esterni offensivi saranno Vavassori e Johnsen, con il primo utilizzabile su entrambe le corsie. Alle loro spalle resta Gyasi, che rappresenta la prima alternativa: il Palermo vuole provare a rilanciarlo dopo un avvio caratterizzato da prestazioni poco brillanti.

Pierozzi può diventare un esterno offensivo

Il problema riguarda soprattutto la mancanza di un quarto esterno che permetta agli altri di rifiatare. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la soluzione più plausibile porta all’avanzamento di Pierozzi, possibilità favorita anche dalla presenza di Cassandro, capace di garantire copertura su quella fascia.

Al momento non sono state provate concretamente altre formule. Esiste però un’alternativa che potrebbe diventare interessante più avanti: il 4-3-2-1.

In questo caso il Palermo rinuncerebbe agli esterni puri, accentrando Johnsen o Vavassori sulla trequarti insieme a Palumbo. A centrocampo verrebbe aggiunto un uomo: nell’immediato potrebbe essere Estevez, mentre in futuro la soluzione potrebbe coinvolgere Mazzitelli una volta raggiunta la migliore condizione.

Per il momento, precisa Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si resta comunque nel campo delle ipotesi. Inzaghi non vuole cancellare il lavoro svolto negli ultimi due mesi: contro il Padova il Palermo proseguirà con il sistema abituale, in attesa di capire se la sosta potrà aprire la strada a nuove soluzioni.

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