Palermo, prosegue la preparazione in vista del Padova: il report

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È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida casalinga contro il Padova. I rosanero, agli ordini di Filippo Inzaghi, hanno iniziato la seduta con un lavoro di forza in palestra.

Successivamente, la squadra si è concentrata sulla tattica difensiva, prima di concludere l’allenamento con una partita a ranghi ridotti, disputata con la formula 9 contro 9. Il Palermo continua così a preparare nei dettagli il prossimo appuntamento di campionato, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla gara contro il Padova.


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