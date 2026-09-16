Palermo, prosegue la preparazione in vista del Padova: il report
È proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida casalinga contro il Padova. I rosanero, agli ordini di Filippo Inzaghi, hanno iniziato la seduta con un lavoro di forza in palestra.
Successivamente, la squadra si è concentrata sulla tattica difensiva, prima di concludere l’allenamento con una partita a ranghi ridotti, disputata con la formula 9 contro 9. Il Palermo continua così a preparare nei dettagli il prossimo appuntamento di campionato, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla gara contro il Padova.