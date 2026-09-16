Palermo protagonista alla Camera dei Deputati: “Il Sud in Europa, Palermo FC storia di partecipazione popolare”

Il Palermo FC sarà protagonista a Roma di un incontro dedicato al rapporto tra calcio, territorio e partecipazione popolare. Giovedì 17 settembre alle ore 17, nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati, è in programma l’evento dal titolo “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo del calcio. Tra gli interventi annunciati figurano Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e Massimo Sessa, commissario del Governo per gli stadi.





Ampia anche la rappresentanza del mondo rosanero. All’appuntamento parteciperanno Alberto Galassi, componente del CdA del City Football Group e del Palermo FC, il presidente rosanero Dario Mirri e il CEO Giovanni Gardini.

Tra i partecipanti indicati nel programma anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L’incontro, in programma alla Camera dei Deputati con ingresso da Piazza del Parlamento 19, nasce su iniziativa di Carolina Varchi, deputato segretario di Presidenza. Al centro dell’appuntamento ci sarà dunque il Palermo FC e la sua storia di partecipazione popolare, in un confronto che porterà il club rosanero all’interno di una delle principali sedi istituzionali del Paese.