Palermo, cresce la rete delle Scuole Calcio Ufficiali: sono 18. Prima apertura oltre la Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
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Il Palermo FC rinnova e amplia il proprio progetto dedicato alle Scuole Calcio Ufficiali. Per la stagione sportiva 2026-2027 saranno diciotto le associazioni affiliate al club rosanero, con una novità significativa: per la prima volta la rete supera i confini della Sicilia grazie all’ingresso dell’ASD Calcio Lamezia, realtà della provincia di Catanzaro.

Le diciotto società saranno coordinate e supervisionate dal Settore Giovanile del Palermo FC. L’obiettivo del progetto è rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà, valorizzare l’attività dei rispettivi vivai e promuovere un modello di Scuola Calcio indirizzato alla crescita dei giovani calciatori.


Queste le 18 Scuole Calcio Ufficiali Palermo FC per la stagione 2026-2027:

ASD 1959 Partinicaudace (PA)
ASD Accademy Santa Sofia Licata (AG)
ASD Athena (AG)
ASD Calcio Lamezia (CZ)
ASD Città di Carini (PA)
ASD Città di Ravanusa (AG)
ASD Don Carlo Lauri Misilmeri (PA)
ASD Giovanile Collesano (PA)
ASD New Team 1992 (ME)
ASD Niscemi FC (CL)
ASD Polisportiva Real Sport Cefalù (PA)
ASD Ribera Academy (AG)
ASD Scuola Calcio Sangiovannese (AG)
ASD Sport Center Torracchio (PA)
ASD Vis Palermo (PA)
Città di Monreale ASD (PA)
Palermo Calcio a 5 (PA)
SSD Ciakulli Calcio srl (PA)

I tesserati delle società affiliate indosseranno l’abbigliamento ufficiale caratterizzato dai colori rosanero e dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”.

Nel corso della stagione il Palermo FC affiancherà le associazioni attraverso incontri periodici, mettendo a disposizione le competenze del proprio Settore Giovanile e condividendo metodologie di lavoro finalizzate allo sviluppo del progetto.

Previsto anche un legame diretto con la prima squadra e il Renzo Barbera: le Scuole Calcio Ufficiali saranno infatti ospitate allo stadio in occasione di alcune partite casalinghe del Palermo.

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