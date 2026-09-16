Palermo-Padova affidata a Di Bello: le designazioni della 5ª giornata di Serie B
In vista del match tra Palermo e Padova, valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, la legab ha comunicato le designazioni arbitrali per l’incontro. Sarà Marco Di Bello a dirigere il match dei rosanero, con assistenti Miniutti e Monaco, VAR Volpi e AVAR Maggioni. Una gara importante per i siciliani, che vogliono confermarsi imbattuti tra le mura amiche. Di seguito le designazioni arbitrali:
JUVE STABIA – CESENA venerdì 18/09 h. 20:30
PERRI
MINIUTTI – MONACO
IV: CASTELLONE
VAR: VOLPI
AVAR: MAGGIONI
CARRARESE – BENEVENTO h. 15.00
ABISSO
GALIMBERTI – LAURI
IV: EREMITAGGIO
VAR: RUTELLA
AVAR: AURELIANO
CREMONESE – VIRTUS ENTELLA h. 15.00
MAZZONI
LAUDATO – DI GIACINTO
IV: MUCERA
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
PALERMO – PADOVA h. 15.00
DI BELLO
BAHRI – DI GIOIA
IV: GAUZOLINO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
SAMPDORIA – CATANZARO h. 17:15
AYROLDI
MOKHTAR – GRASSO
IV: DRIGO
VAR: GIUA
AVAR: GARIGLIO
ASCOLI – AVELLINO h. 19.30
MARCHETTI
LUCIANI – SCARPA
IV: CERBASI
VAR: PATERNA (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
AREZZO – SUDTIROLDomenica 20/09 h. 15.00
DI LORETO
RINALDI – BOATO
IV: ZOPPI
VAR: PRONTERA (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
AVAR: PAGANESSI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
HELLAS VERONA – VICENZA Domenica 20/09 h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
MANTOVA – PISA Domenica 20/09 h. 17.15
GALIPO’
ROSSI L. – REGATTIERI
IV: CREZZINI
VAR: MASSIMI
AVAR: DI VUOLO
MODENA – EMPOLI Domenica 20/09 h. 19.30
CALZAVARA
MONDIN – DELLA MEA
IV: SACCHI J. L.
VAR: PICCININI
AVAR: COSSO