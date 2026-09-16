Palermo-Padova affidata a Di Bello: le designazioni della 5ª giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Milan-Juventus serie A

Mg Milano 23/01/2022 - campionato di calcio serie A / Milan-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Marco Di Bello

In vista del match tra Palermo e Padova, valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, la legab ha comunicato le designazioni arbitrali per l’incontro. Sarà Marco Di Bello a dirigere il match dei rosanero, con assistenti Miniutti e Monaco, VAR Volpi e AVAR Maggioni. Una gara importante per i siciliani, che vogliono confermarsi imbattuti tra le mura amiche. Di seguito le designazioni arbitrali:

 

JUVE STABIA – CESENA venerdì 18/09 h. 20:30


PERRI

MINIUTTI – MONACO

IV:      CASTELLONE

VAR:     VOLPI

AVAR: MAGGIONI

 

CARRARESE – BENEVENTO h. 15.00

ABISSO

GALIMBERTI – LAURI

IV:      EREMITAGGIO

VAR: RUTELLA

AVAR: AURELIANO

 

CREMONESE – VIRTUS ENTELLA h. 15.00

MAZZONI

LAUDATO – DI GIACINTO

IV:       MUCERA

VAR: BARONI

AVAR:  MARINI

 

PALERMO – PADOVA h. 15.00 

DI BELLO

BAHRI – DI GIOIA

IV:     GAUZOLINO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     VOLPI

 

SAMPDORIA – CATANZARO h. 17:15

AYROLDI

MOKHTAR – GRASSO

IV:      DRIGO

VAR:     GIUA

AVAR:     GARIGLIO

 

ASCOLI – AVELLINO h. 19.30

MARCHETTI

LUCIANI – SCARPA

IV:     CERBASI

VAR: PATERNA (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

 

AREZZO – SUDTIROLDomenica 20/09 h. 15.00

DI LORETO

RINALDI – BOATO

IV:     ZOPPI

VAR:     PRONTERA (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

AVAR:     PAGANESSI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

 

HELLAS VERONA – VICENZA Domenica 20/09 h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – PALERMO

IV:     COLLU

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MANTOVA – PISA Domenica 20/09 h. 17.15

GALIPO’

ROSSI L. – REGATTIERI

IV:       CREZZINI

VAR:      MASSIMI

AVAR:      DI VUOLO

 

MODENA – EMPOLI Domenica 20/09 h. 19.30

CALZAVARA

MONDIN – DELLA MEA

IV:     SACCHI J. L.

VAR:    PICCININI

AVAR:      COSSO

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