Il Gazzettino di Padova: “Peghin sfida il Palermo: «Alla Favorita senza pressioni, ci aspettiamo qualcosa di positivo»”

l Padova guarda con fiducia alla trasferta di Palermo. Dopo aver raccolto sette punti nelle prime quattro giornate, il presidente Francesco Peghin traccia un primo bilancio della stagione e si proietta verso l’appuntamento del Barbera. Intervenuto a margine della presentazione della nuova partnership con l’Università, il numero uno biancoscudato, come riporta Il Gazzettino di Padova, si è detto soddisfatto della partenza della squadra.

«È un inizio di campionato del quale possiamo essere soddisfatti perché c’era un po’ di timore per il calendario: le prime tre partite con altrettante retrocesse dalla Serie A e poi la gara con una neopromossa molto bene organizzata come l’Ascoli. C’era scetticismo, invece 7 punti sono sicuramente ottimi. Chiaro che c’è anche molto da migliorare perché abbiamo visto il Padova giocare in maniera alterna, però infonde fiducia iniziare in questo modo con una squadra che è ancora da rodare perché ci sono tantissimi giocatori nuovi».





Il presidente ha sottolineato anche gli investimenti effettuati durante il mercato. Come riportato da Il Gazzettino di Padova, Peghin ha spiegato: «È stato fatto un mercato con investimenti importanti con l’obiettivo di porre le basi per un progetto più ambizioso».

Peghin promuove Calabro e il nuovo staff

Positive anche le impressioni sul lavoro di Antonio Calabro e dei suoi collaboratori. Peghin, che ha seguito dalla panchina la vittoria contro l’Ascoli, ha apprezzato soprattutto il rapporto costruito dallo staff con la squadra: «Ho avuto un’ottima impressione dell’empatia con la quale il nuovo staff approccia le partite, ma anche negli allenamenti ho avuto sensazioni assai positive dal punto di vista della comunicazione e del rapporto con il gruppo».

Le sostituzioni effettuate nella ripresa hanno avuto un peso importante, con Cocchi e Galazzi protagonisti dell’azione decisiva. Il presidente, tuttavia, preferisce mettere al centro il collettivo: «È sempre il gruppo che vince, dopodiché non c’è dubbio che alcune mosse del secondo tempo siano risultate vincenti».

Peghin ha parlato anche dell’entusiasmo ritrovato sugli spalti: «Molto bello. Con il Verona abbiamo fatto il record di presenze e anche i quasi 10 mila presenti con l’Ascoli mi hanno riportato al clima del passato, come è stato anche nelle ultime tre partite in casa della scorsa stagione. Si mantiene quell’entusiasmo iniziato con l’arrivo della nuova curva».

Nessuna preoccupazione, invece, per il mancato contributo realizzativo degli attaccanti. Come evidenzia Il Gazzettino di Padova, il presidente è convinto che i gol arriveranno: «Arriveranno sicuramente. Al netto che abbiano segnato altri giocatori, le azioni dei gol sono merito anche loro».

«A Palermo senza pressioni»

Adesso l’attenzione si sposta sulla trasferta del Barbera. Peghin non sarà presente allo stadio e seguirà la partita in televisione, ma guarda con fiducia all’appuntamento contro i rosanero.

«I rosanero sono quelli partiti meglio tra le squadre più accreditate alla promozione. Nella loro arena sarà difficile, ma andremo alla Favorita senza la pressione di situazioni complicate perché l’avvio di campionato è stato buono. Affronteremo la sfida con lo stesso stato psicologico con il quale siamo andati in Sicilia un anno fa dopo Natale quando eravamo all’apice delle nostre performance e avevamo giocato una partita che non meritavamo di perdere. Di conseguenza ci aspettiamo qualcosa di positivo».

Infine, spazio a Mattia Fortin, ex della sfida e protagonista con il Palermo ad Avellino. Come riporta Il Gazzettino di Padova, Peghin ha elogiato il portiere: «Ho visto gli highlights e ha effettuato interventi miracolosi, ma non scopriamo niente di nuovo. L’anno scorso avevamo due portieri di grande valore come Sorrentino e Fortin il quale ha contribuito in maniera determinante anche alla promozione in B. Non so se giocherà Mattia o Perin, ma gli auguro il meglio, ovviamente dopo la partita con noi».