Il Mattino di Padova: “Sorrentino-Fortin, al Barbera sfida tra i portieri più in forma della Serie B”

Il Padova prepara a porte chiuse alla Guizza la trasferta contro il Palermo, ultima partita prima della lunga sosta del campionato. Intanto Gabriele Artistico ha iniziato ad allenarsi parzialmente con il gruppo per la prima volta dal suo arrivo dalla Lazio, ma il centravanti, reduce da uno stiramento al soleo, difficilmente sarà convocato per la gara del Barbera. Come racconta Il Mattino di Padova, lo staff non vuole rischiare ricadute alla vigilia della pausa.

La partita di sabato potrebbe però essere caratterizzata soprattutto da una sfida particolare tra i pali: Alessandro Sorrentino contro Mattia Fortin. Un anno fa si contendevano la porta del Padova, adesso potrebbero ritrovarsi da avversari a distanza di pochi mesi.





Fortin, dal Padova al Palermo

L’infortunio di Perin dovrebbe consegnare nuovamente la porta rosanero a Fortin. Il classe 2003 di Noale è cresciuto nel vivaio biancoscudato, dove è arrivato a nove anni completando tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra.

Come ricostruisce Il Mattino di Padova, la sua esplosione è arrivata nella stagione della promozione in Serie B, quando Fortin ha conquistato il posto da titolare diventando uno dei protagonisti della vittoria del campionato. Prestazioni che hanno convinto il Lens a investire circa un milione e mezzo di euro sul suo cartellino, lasciandolo poi un’altra stagione in prestito al Padova.

La sua prima annata in B da titolare si è però interrotta a fine novembre, quando Andreoletti ha scelto Sorrentino. Quest’ultimo ha conquistato definitivamente il posto, mentre Fortin ha trovato spazio soltanto in altre due occasioni.

In estate il Lens lo ha quindi girato in prestito al Palermo. Doveva essere il vice di Joronen, ma il grave infortunio del finlandese dopo appena cinque minuti della prima partita ufficiale in Coppa Italia gli ha immediatamente consegnato una nuova occasione. Fortin ha risposto positivamente, giocando anche all’esordio in campionato, prima che il Palermo decidesse di puntare sull’esperienza di Perin.

Ad Avellino una nuova occasione

Il problema fisico dell’ex Juventus ha riaperto ancora una volta le porte a Fortin. Al Partenio il giovane portiere ha sfruttato pienamente la chance, risultando determinante con diversi interventi che hanno consentito al Palermo di evitare la sconfitta.

Il Mattino di Padova evidenzia anche il giudizio di Sofascore, che ha assegnato a Fortin una valutazione di 8,3, indicandola come una delle migliori prestazioni della giornata tra i portieri.

Davanti a lui, curiosamente, c’è proprio Sorrentino. Il numero uno del Padova ha ricevuto una valutazione di 8,4 dopo essere stato decisivo nella vittoria contro l’Ascoli.

Numeri quasi identici

Sorrentino, riscattato a titolo definitivo dal Monza durante l’estate, ha iniziato la stagione confermando quanto mostrato nel campionato precedente. Era stato protagonista già contro il Pisa e ha finora collezionato due clean sheet. Escludendo la difficile trasferta di Cremona, l’unica altra rete subita è arrivata su rigore contro il Verona.

I numeri riportati da Il Mattino di Padova mostrano un confronto molto equilibrato: secondo i dati Sics, Sorrentino registra una media di 4,5 parate a partita contro le 4 di Fortin. Anche sul fronte delle uscite i valori sono vicini, 33,75 contro 32,5.

Fortin ha invece subito appena un gol nelle due presenze disputate in campionato con il Palermo, mentre Sorrentino ne ha incassati quattro.

Sabato al Barbera potrebbe dunque andare in scena un confronto dal significato particolare: Sorrentino e Fortin, un tempo rivali per la stessa maglia, si ritroveranno uno di fronte all’altro da avversari. E, almeno secondo i numeri di questo avvio di stagione, Il Mattino di Padova li presenta come due dei portieri più in forma del campionato.