Corriere dello Sport: “Palermo protagonista alla Camera, focus sul Barbera e su Euro 2032. Buttaro vola a Dubai”

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Giornata particolare per il Palermo, atteso oggi a Roma per un appuntamento istituzionale alla Camera dei deputati. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i vertici del club rosanero saranno protagonisti del dibattito dal titolo “Il Sud in Europa, Palermo FC storia di partecipazione popolare”, promosso su iniziativa della deputata Carolina Varchi.

L’incontro si svolgerà nella Sala Matteotti di Piazza del Parlamento e sarà dedicato al calcio inteso come strumento di partecipazione e sviluppo. Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tra gli argomenti al centro del confronto ci saranno il ruolo del Palermo, il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera e la prospettiva legata agli Europei del 2032.


All’appuntamento sono attesi il ministro per lo Sport Andrea Abodi e Giovanni Malagò. Il Palermo sarà invece rappresentato dal presidente Dario Mirri, dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e dal componente del Consiglio di amministrazione Alberto Galassi.

Buttaro ceduto alla Forte Virtus

Intanto si chiude anche un’operazione in uscita. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport si sofferma sulla partenza di Alessio Buttaro, ultimo calciatore in esubero rimasto nella rosa rosanero.

Il difensore è stato ceduto alla Forte Virtus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La società milita nel campionato degli Emirati Arabi, dove la finestra di mercato è ancora aperta.

Con l’uscita di Buttaro, dunque, il Palermo completa un’altra operazione sul fronte delle cessioni. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, per il difensore comincia adesso una nuova esperienza lontano dall’Italia, mentre i dirigenti rosanero sono impegnati a Roma in una giornata dedicata anche al futuro del Barbera e alla candidatura in vista di Euro 2032.

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