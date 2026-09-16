Serie D Girone I, Nissa e Sambiase comandano. Milazzo corsaro, Athletic Palermo frenato dal PraiaTortora

Si completa un altro turno del Girone I di Serie D, con la Nissa che continua a dettare il passo insieme al Sambiase. I biancoscudati hanno battuto 2-0 il Trapani al “Marco Tomaselli”, portandosi a quota 7 punti e mantenendo la prima posizione. Per i granata, invece, arriva la terza sconfitta consecutiva: la penalizzazione iniziale porta la classifica a quota -5.

Tiene il ritmo il Sambiase, vittorioso 1-0 a Modica. I calabresi raggiungono così quota 7, mentre i rossoblù siciliani rimangono fermi a un punto.





Colpo esterno del Milazzo, che dopo il successo sul Ragusa trova altri tre punti imponendosi 1-0 sul campo dell’Enna. I mamertini salgono a quota 6, mentre gli ennesi restano ancora a zero dopo tre giornate.

Non riesce invece a dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Enna l’Athletic Palermo, fermato sull’1-1 dalla Digiesse PraiaTortora. I nerorosa raggiungono quota 4, mentre la formazione calabrese sale a 5.

Un punto a testa anche per Castrumfavara e Licata, che chiudono sull’1-1. I favaresi arrivano a quota 4, mentre il Licata muove ancora la propria classifica e raggiunge quota 2. Identico risultato tra Ragusa e Vigor Lamezia, entrambe adesso a due punti.

I risultati

Ragusa-Vigor Lamezia 1-1

Athletic Palermo-Digiesse PraiaTortora 1-1

Castrumfavara-Licata 1-1

Enna-Milazzo 0-1

Sambiase-Modica 1-0

Nissa-Trapani 2-0

La classifica

Nissa 7, Sambiase 7, Reggina 6, Milazzo 6, Digiesse PraiaTortora 5, Vibonese 4, Igea Virtus 4, Castrumfavara 4, Athletic Palermo 4, Calcio Avola 3, Gela 2, Vigor Lamezia 2, Ragusa 2, Licata 2, Modica 1, Enna 0, Siracusa -3, Trapani -5.

Reggina, Vibonese, Igea Virtus, Avola, Gela e Siracusa hanno disputato due partite, mentre le altre formazioni presenti in classifica ne hanno giocate tre.