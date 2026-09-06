Serie D, l’Athletic Club Palermo cade a Siracusa nella prima giornata: 4-2 al “De Simone”
Inizia con uno stop esterno il campionato di Serie D (Girone I) per l’Athletic Club Palermo. La squadra allenata da Giuseppe Ferazzoli viene superata 4-2 dal Siracusa al “Nicola De Simone”, al termine di un incontro che l’aveva vista inizialmente passare in vantaggio.
Il vantaggio e la rimonta subita
Dopo alcune fasi di studio e un tentativo in rovesciata di Antonino Pisciotta, i nerorosa sbloccano il risultato al 26’: Civilleri serve Mazzotta sulla corsia sinistra, il capitano entra in area e appoggia all’indietro per Antonino Pisciotta, che batte Ferilli con un tiro di prima intenzione. L’Athletic va vicino al raddoppio subito dopo con Mattia Pisciotta, ma al 45’+1′ subisce il pari di Costanzo, la cui conclusione viene deviata da Panaro spiazzando Mauro.
Nella ripresa i palermitani subiscono l’iniziativa dei padroni di casa, che ribaltano il punteggio al 49′ con la seconda rete personale di Costanzo sugli sviluppi di un corner. Con il passare dei minuti e il calo dei ritmi della gara, l’Athletic fatica a trovare sbocchi offensivi e al 76′ incassa il terzo gol, firmato di testa da De Caro su cross di Pistone.
Il finale e il prossimo impegno
L’Athletic Palermo riapre la partita all’85’: su assist di Matera, Mattia Pisciotta va a segno da pochi passi firmando il 3-2. La reazione finale dei nerorosa non basta però a completare il recupero e al 90’+6′ arriva la quarta rete del Siracusa con Ndiaye. I nerorosa torneranno in campo domenica 13 settembre per l’esordio casalingo contro l’Enna.