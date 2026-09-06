Serie D, l’Athletic Club Palermo cade a Siracusa nella prima giornata: 4-2 al “De Simone”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
7f76a151-b9d3-4097-8155-acf54a2f2677

Inizia con uno stop esterno il campionato di Serie D (Girone I) per l’Athletic Club Palermo. La squadra allenata da Giuseppe Ferazzoli viene superata 4-2 dal Siracusa al “Nicola De Simone”, al termine di un incontro che l’aveva vista inizialmente passare in vantaggio.

Il vantaggio e la rimonta subita

Dopo alcune fasi di studio e un tentativo in rovesciata di Antonino Pisciotta, i nerorosa sbloccano il risultato al 26’: Civilleri serve Mazzotta sulla corsia sinistra, il capitano entra in area e appoggia all’indietro per Antonino Pisciotta, che batte Ferilli con un tiro di prima intenzione. L’Athletic va vicino al raddoppio subito dopo con Mattia Pisciotta, ma al 45’+1′ subisce il pari di Costanzo, la cui conclusione viene deviata da Panaro spiazzando Mauro.


Nella ripresa i palermitani subiscono l’iniziativa dei padroni di casa, che ribaltano il punteggio al 49′ con la seconda rete personale di Costanzo sugli sviluppi di un corner. Con il passare dei minuti e il calo dei ritmi della gara, l’Athletic fatica a trovare sbocchi offensivi e al 76′ incassa il terzo gol, firmato di testa da De Caro su cross di Pistone.

Il finale e il prossimo impegno

L’Athletic Palermo riapre la partita all’85’: su assist di Matera, Mattia Pisciotta va a segno da pochi passi firmando il 3-2. La reazione finale dei nerorosa non basta però a completare il recupero e al 90’+6′ arriva la quarta rete del Siracusa con Ndiaye. I nerorosa torneranno in campo domenica 13 settembre per l’esordio casalingo contro l’Enna.

Altre notizie

perinetti

Athletic Palermo, Perinetti: «Vogliamo disputare una stagione consistente e lanciare altri giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-03 091846

Repubblica Palermo: “Trapani, addio al Velodromo dopo una sola gara: Antonini punta tutto sul Mokarta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-02 081156

Trapani, Antonini rinuncia al Velodromo di Palermo: «Non voglio creare problemi al Comune, giocheremo al Mocarta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
GH5yfLQXwAATZuB

Athletic Palermo, colpo in prospettiva: in arrivo Faye dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
ath

Athletic Palermo, beffa al 90’ in Coppa Italia: il Trapani passa 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
2bd89f81-edfc-4b85-a9fb-962f977a6da6

Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Repubblica Palermo: “Trapani senza ultras, tifoseria pronta a disertare. Al Velodromo spunta l’ipotesi porte chiuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-26 211450

Ex rosa, UFFICIALE: Marong è un nuovo giocatore del Castrumfavara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani al Velodromo di Palermo, Zacco detta le condizioni: «Sì all’ospitalità, ma gare a porte chiuse»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-24 083322

Varela: «Athletic, voglia di lottare e sacrifici. Ferazzoli mi ha sorpreso»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2026
Screenshot 2026-08-17 090620

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, Ferazzoli: «Cresciamo bene, indicazioni positive dal ritiro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
ath-1024x1024

Athletic Club Palermo, esordio in campionato contro il Siracusa: il calendario completo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026

Ultimissime

7f76a151-b9d3-4097-8155-acf54a2f2677

Serie D, l’Athletic Club Palermo cade a Siracusa nella prima giornata: 4-2 al “De Simone”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie C, i risultati delle gare di oggi: Salernitana fermata dalla Cavese

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie B: colpo Avellino a Modena, pari tra Cesena e Mantova. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie A: pari tra Monza e Parma. Il Frosinone batte 3-2 il Venezia. Il risultato finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Virtus Entella, Corona firma la rimonta contro il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026