Virtus Entella, Corona firma la rimonta contro il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Giacomo Corona ancora protagonista con la maglia della Virtus Entella. L’attaccante di proprietà del Palermo, in prestito al club ligure, ha trovato la rete nella sfida contro il Vicenza, contribuendo alla rimonta dei padroni di casa.

Il gol di Corona è valso il 2-2, permettendo all’Entella di riequilibrare una partita che si era messa in salita. Un’altra importante soddisfazione personale per il giovane attaccante, che continua così a mettere in mostra le proprie qualità con la formazione ligure.


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