Juve Stabia-Pisa: malore per Bozhinov, gara interrotta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Momenti di grande apprensione al Romeo Menti durante la sfida tra Juve Stabia e Pisa. Poco dopo il 40’ del primo tempo, il difensore nerazzurro Rosen Bozhinov ha accusato un malore e si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco, rimanendo immobile.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con lo staff sanitario che ha prestato le prime cure al calciatore direttamente sul campo. Bozhinov è stato successivamente trasportato fuori dal terreno di gioco in barella e, secondo quanto emerso, ha lasciato lo stadio a bordo di un’ambulanza.


Attimi di paura tra i giocatori del Pisa, rimasti raccolti attorno al compagno e visibilmente preoccupati per le sue condizioni. L’arbitro Calzavara ha quindi interrotto la gara e, dopo un confronto con i capitani e i rappresentanti delle due panchine, ha disposto la sospensione temporanea della partita.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Al momento si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Bozhinov e sulla decisione relativa alla ripresa dell’incontro.

Una situazione che ha inevitabilmente fatto passare in secondo piano il risultato della partita: la priorità resta ora conoscere le condizioni del giovane difensore bulgaro.

Seguiranno aggiornamenti.

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