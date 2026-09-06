Brunori è glaciale, primo gol con l’Ascoli: Benevento battuto 1-0. Gli Highlights

Matteo Brunori trova il primo gol con la maglia dell’Ascoli e regala ai bianconeri la vittoria contro il Benevento. Al Del Duca finisce 1-0, con l’ex attaccante del Palermo decisivo al 38’ della ripresa su calcio di rigore. Una trasformazione perfetta che fa esplodere i quasi 13 mila spettatori presenti e decide una partita tesa e combattuta.

Come racconta Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, il Benevento paga soprattutto l’espulsione di Prisco alla fine del primo tempo. L’Ascoli non offre una prestazione brillante, ma ha il merito di avere pazienza e di sfruttare l’episodio decisivo.





Ascoli, Tomei lascia inizialmente Brunori in panchina

Le due squadre partono con un 4-2-3-1 speculare. Tomei sceglie inizialmente Gori come riferimento offensivo, lasciando in panchina sia Chakir sia Brunori. Floro Flores risponde affidandosi a Salvemini, sostenuto da Tumminello.

È l’Ascoli a creare i primi pericoli. Al 6’ D’Uffizi si accentra, finta la conclusione e serve Gori, il cui tiro dal limite termina di poco fuori.

Vannucchi è poi chiamato a intervenire con i piedi prima su D’Uffizi e successivamente su Guiebre, arrivato a tu per tu con il portiere del Benevento.

Prisco perde la testa, Benevento in dieci

La svolta arriva al 41’ del primo tempo. Prisco subisce un fallo da Rizzo e, dopo essere stato strattonato mentre si trova a terra, reagisce con una spinta.

L’arbitro Ayroldi ammonisce entrambi. Per Prisco, però, si tratta del secondo cartellino giallo e scatta quindi l’espulsione.

Il Benevento è costretto a disputare tutta la ripresa in inferiorità numerica.

Entrano Brunori e De Pieri, l’Ascoli cambia volto

Floro Flores interviene subito nell’intervallo inserendo Dalle Mura e Kouan e passando a una difesa a tre, che diventa a cinque quando il Benevento non è in possesso.

Tomei, invece, al 9’ della ripresa decide di aumentare il peso offensivo dell’Ascoli e manda contemporaneamente in campo Brunori, De Pieri e Chakir.

Una tripla sostituzione che cambia la partita. Non a caso il Corriere dello Sport assegna un 7 sia a Brunori sia a De Pieri.

Il VAR cancella il primo rigore

Pochi minuti dopo l’Ascoli pensa di avere la grande occasione per passare. Chakir impegna Vannucchi con un colpo di testa ravvicinato e sul successivo calcio d’angolo si sviluppa una mischia.

Ayroldi vede una trattenuta di Dalle Mura su De Pieri e indica il dischetto.

Interviene però il VAR: dopo la revisione, il direttore di gara torna sui propri passi per un precedente fallo commesso da Chakir e cancella il penalty.

Brunori non sbaglia: primo gol con l’Ascoli

Il secondo episodio arriva nel finale ed è quello decisivo. Al 37’ della ripresa Kouan interviene su Corradini all’interno dell’area e questa volta Ayroldi non ha dubbi: calcio di rigore per l’Ascoli.

Sul dischetto si presenta Matteo Brunori.

L’ex Palermo, entrato nella ripresa, è glaciale e trasforma il penalty al 38’, firmando così il suo primo gol con la maglia dell’Ascoli.

Una rete che vale il definitivo 1-0 e tre punti per la squadra di Tomei.