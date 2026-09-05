Sampdoria, fatta per Yann Karamoh dagli svincolati

La Sampdoria ha chiuso per l’arrivo di Yann Karamoh. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante francese, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Porto, ha trovato l’accordo con il club blucerchiato.

Karamoh ha già firmato il contratto con la Sampdoria: l’intesa prevede un accordo di un anno, con opzione per una seconda stagione. Per completare l’operazione manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club. L’operazione è dunque definita e Karamoh è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia blucerchiata.



