Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

La Serie B è pronta a ripartire con la terza giornata di campionato. Dopo i primi 180 minuti sono Modena, Mantova e Palermo a comandare la classifica a punteggio pieno, con 6 punti. Alle loro spalle Ascoli, Cesena, Padova e Südtirol, tutte a quota 4.

Il programma si svilupperà su tre giorni e sarà Palermo-Sampdoria, in programma lunedì 7 alle 20.30, a chiudere il turno.


Oggi Südtirol-Catanzaro apre il programma

La terza giornata prende il via con Südtirol-Catanzaro alle 15. Alle 17.15 sarà la volta di Ascoli-Benevento, mentre alle 19.30 si giocherà Carrarese-Empoli.

Tre partite che mettono in palio punti importanti già nella prima parte del turno, con il Südtirol che parte da quota 4 e può provare ad agganciare momentaneamente la vetta.

Domani in campo Modena e Mantova

Il programma proseguirà domani con Cesena-Mantova alle 15. Nella stessa giornata sono previste anche Entella-Vicenza, Juve Stabia-Pisa e Modena-Avellino.

Alle 17.15 spazio a Verona-Arezzo, mentre alle 19.30 si disputerà Cremonese-Padova.

Occhi soprattutto sulle due capolista Modena e Mantova, entrambe reduci da due vittorie nelle prime due giornate.

Palermo-Sampdoria lunedì sera

La terza giornata si concluderà lunedì 7 settembre alle 20.30 con Palermo-Sampdoria.

I rosanero arrivano all’appuntamento a punteggio pieno, con 6 punti conquistati nelle prime due gare. La Sampdoria, invece, è ferma a quota 1.

Per il Palermo sarà quindi l’occasione di provare a proseguire la propria marcia in vetta alla classifica e rispondere ai risultati delle dirette concorrenti che scenderanno in campo nelle ore precedenti.

Serie B, la classifica aggiornata

Dopo due giornate la situazione è questa:

Modena 6, Mantova 6, Palermo 6, Ascoli 4, Cesena 4, Padova 4, Südtirol 4, Avellino 3, Arezzo 3, Pisa 3, Empoli 3, Vicenza 3, Juve Stabia 1 (-2), Carrarese 1, Verona 1, Sampdoria 1, Benevento 1, Catanzaro 0, Entella 0, Cremonese 0.

La classifica resta naturalmente ancora cortissima, ma la terza giornata potrà fornire nuove indicazioni sulle gerarchie di questo avvio di stagione.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro, Gorgone predica equilibrio: «Nelle prime due gare siamo stati penalizzati oltremodo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Immagine

Sampdoria, Fredberg alza l’asticella: «Ora c’è chiarezza sulla proprietà. Vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot_2026-09-04-20-52-38-532_com.android.chrome-edit

Cesena, Mancini: «Nessuna necessità di vendere Shpendi, puntiamo su di lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
palermo sampdoria 1-1 (89) riccio Segre

Sampdoria, Riccio fuori dai piani di Corradi: si cerca una soluzione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 163955

Empoli, Pagliuca verso la Carrarese: «In questa fase del campionato o si prendono punti o si impara»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 162221

Vicenza, Zamuner: «È stato un mercato lento. L’obiettivo primario è la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 155945

Cremonese, Botturi: «Pecchia allenatore esperto. Mercato? Soddisfatto del mio lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 154829

Cremonese, Pecchia: «Voglio creare un gruppo forte. Contro il Padova serve spirito di rivalsa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 153350

Benevento, Floro Flores: «Ad Ascoli troveremo un bell’ambiente. Mercato? Qui chi abbiamo voluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
Screenshot 2026-09-04 151812

Cioffi presenta Carrarese-Empoli: «Li aspettiamo carichi, troveranno pane per i loro denti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
mancini-e-lombardoi_2697684_20260525081147

Cesena, Mancini: «Shpendi è il miglior centravanti della Serie B. Vogliamo discutere il rinnovo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Gazzetta dello Sport: “Modena, tentazione Belotti: primo contatto e apertura del Gallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (94)

Corriere dello Sport: “Si ferma Peda. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
palermo mantova logo coppa italia (10)

Corriere dello Sport: “Palermo, trazione offensiva. L’asse scandinavo funziona”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Screenshot 2026-09-05 062318

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il gol arriva dal nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026