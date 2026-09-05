Serie B, via alla terza giornata: Palermo-Sampdoria chiude il turno. Modena, Mantova e rosanero in vetta

La Serie B è pronta a ripartire con la terza giornata di campionato. Dopo i primi 180 minuti sono Modena, Mantova e Palermo a comandare la classifica a punteggio pieno, con 6 punti. Alle loro spalle Ascoli, Cesena, Padova e Südtirol, tutte a quota 4.

Il programma si svilupperà su tre giorni e sarà Palermo-Sampdoria, in programma lunedì 7 alle 20.30, a chiudere il turno.





Oggi Südtirol-Catanzaro apre il programma

La terza giornata prende il via con Südtirol-Catanzaro alle 15. Alle 17.15 sarà la volta di Ascoli-Benevento, mentre alle 19.30 si giocherà Carrarese-Empoli.

Tre partite che mettono in palio punti importanti già nella prima parte del turno, con il Südtirol che parte da quota 4 e può provare ad agganciare momentaneamente la vetta.

Domani in campo Modena e Mantova

Il programma proseguirà domani con Cesena-Mantova alle 15. Nella stessa giornata sono previste anche Entella-Vicenza, Juve Stabia-Pisa e Modena-Avellino.

Alle 17.15 spazio a Verona-Arezzo, mentre alle 19.30 si disputerà Cremonese-Padova.

Occhi soprattutto sulle due capolista Modena e Mantova, entrambe reduci da due vittorie nelle prime due giornate.

Palermo-Sampdoria lunedì sera

La terza giornata si concluderà lunedì 7 settembre alle 20.30 con Palermo-Sampdoria.

I rosanero arrivano all’appuntamento a punteggio pieno, con 6 punti conquistati nelle prime due gare. La Sampdoria, invece, è ferma a quota 1.

Per il Palermo sarà quindi l’occasione di provare a proseguire la propria marcia in vetta alla classifica e rispondere ai risultati delle dirette concorrenti che scenderanno in campo nelle ore precedenti.

Serie B, la classifica aggiornata

Dopo due giornate la situazione è questa:

Modena 6, Mantova 6, Palermo 6, Ascoli 4, Cesena 4, Padova 4, Südtirol 4, Avellino 3, Arezzo 3, Pisa 3, Empoli 3, Vicenza 3, Juve Stabia 1 (-2), Carrarese 1, Verona 1, Sampdoria 1, Benevento 1, Catanzaro 0, Entella 0, Cremonese 0.

La classifica resta naturalmente ancora cortissima, ma la terza giornata potrà fornire nuove indicazioni sulle gerarchie di questo avvio di stagione.