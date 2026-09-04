Cremonese, Botturi: «Pecchia allenatore esperto. Mercato? Soddisfatto del mio lavoro»
Oltre al nuovo tecnico della Cremonese Fabio Pecchia, ha parlato oggi in conferenza stampa anche il direttore sportivo del club grigiorosso, Christian Botturi, motivando la scelta del nuovo allenatore e facendo il punto sul mercato appena terminato.
«È inutile nascondersi, le prime due gare ci hanno portato a riflessioni interne nonostante il gruppo squadra sia sempre stato sano e professionale – ha spiegato il ds -. Abbiamo scelto di decidere per il bene della Cremonese. Sono emotivamente spaccato in due: provo amarezza per i rapporti umani creati, ma mi sento anche molto positivo e consapevole di avere a disposizione una rosa competitiva che può fare senz’altro meglio»
Botturi ha poi aggiunto: «Fabio Pecchia conosce Cremona e la Cremonese, è un allenatore esperto e con determinati principi. La palla ora passa ai nostri tesserati: mi fido di loro e gliel’ho ripetuto. La Cremonese rappresenta una comunità, tradizione. Mi auspico che, a partire dalla gara con il Padova, potremo togliere lo zero dai punti in classifica»
Alla domanda se il mercato sia stato positivo, risponde: «Dovrebbe dirlo la società, io analizzo il lavoro svolto. Abbiamo fatto tante operazioni e io personalmente sono soddisfatto del mio lavoro. Ora deve parlare il campo»
Infine, il direttore sportivo grigiorosso spiega perchè il colpo Shpendi non sia andato in porto: «Serviva che uscisse un giocatore per questioni di sostenibilità. I nostri giocatori non erano sul mercato, ma avremmo valutato offerte. Non sono arrivate e quindi non è uscito nessuno. Così come noi non abbiamo fatto offerte ufficiali al Cesena, nonostante i contatti».