Il Secolo: “Trasferte vietate, stop per Palermo: disagi e proteste”

La Sampdoria sarà senza i propri tifosi a Palermo. La Prefettura ha disposto la chiusura del Settore Ospiti del Renzo Barbera e ha vietato la vendita dei biglietti per tutti gli altri settori ai residenti in Liguria. Come riferisce Il Secolo XIX, la decisione è arrivata nonostante il parere contrario del Casms, che prevedeva l’apertura ai non liguri.

Il provvedimento è stato accolto con disappunto dalla Sampdoria, che ha affidato a poche parole la propria posizione: «A Palermo, ancora una volta, mancherà una parte di noi». Attesa, secondo Il Secolo XIX, anche una presa di posizione di Federclubs e Assodiasamp. Sei o sette sostenitori avevano già acquistato il biglietto aereo per raggiungere la Sicilia.





Il precedente della scorsa stagione

Il quotidiano ricorda quanto accaduto già nella passata stagione, quando si verificarono ritardi nella comunicazione delle disposizioni e la chiusura ufficiale del settore arrivò soltanto a poche ore dalla partita. Una dozzina di tifosi blucerchiati vennero poi sistemati in tribuna insieme ai sostenitori locali.

La vicenda arrivò anche a Roma attraverso due interrogazioni parlamentari.

Proprio ieri, inoltre, da Madrid è arrivato un comunicato dopo una conferenza ospitata dalla Uefa con leghe, club, forze dell’ordine e associazioni di tifosi. Tra i principi ribaditi figurano la priorità alla responsabilità individuale, il ricorso ai divieti collettivi soltanto in circostanze eccezionali e la necessità di una comunicazione tempestiva.

Corradi pensa al 4-2-3-1

Sul campo, intanto, Bernardo Corradi pensa al 4-2-3-1 per affrontare il Palermo. Arrivano segnali positivi da Abildgaard, tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Ravanelli ha lavorato soltanto parzialmente con i compagni.

Resta in dubbio Depaoli, mentre Lauritsen e Meijer sono indirizzati verso un nuovo forfait. Sicura invece l’assenza di Mbabu, che deve scontare un turno di squalifica.

Riccio resta in bilico

Come riferisce Il Secolo XIX, continua a essere incerta anche la situazione di Riccio. Il giocatore si è allenato, mentre il suo agente Riso era all’estero, dove alcuni mercati sono ancora aperti: Turchia, Portogallo ed Emirati.

La Sampdoria vorrebbe valutare anche l’inserimento di uno svincolato dell’ultimo minuto, ma sarebbe necessaria una cessione, una risoluzione oppure l’esclusione dalla lista di un Over. L’elenco definitivo deve essere consegnato alle 14.30.

Infine Pierini, nonostante il ritorno alla Sampdoria non si sia concretizzato, ha ringraziato sui social i sostenitori blucerchiati per l’affetto ricevuto: «Nel calcio come nella vita non si sa mai cosa potrà riservare il futuro».