Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Pohjanpalo il migliore, bene Barba e Vavassori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2026
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Il Palermo supera 5-2 il Mantova e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle del Corriere dello Sport il voto più alto tra i rosanero è quello di Pohjanpalo, 7,5. Seguono con 7 Barba e Vavassori. Nel Mantova il voto più alto è 6,5, assegnato a Cella, Cajazzo, Ruocco, Kouda e Benaissa.

Palermo, i voti


Fortin 6,5
Cassandro 6
Magnani 6
Peda (16’ st) 6
Barba 7
Bozzolan 6
Estevez 6,5
Gomes 6
Segre (28’ st) 6,5
Strefezza 6,5
Johnsen (1’ st) 6
Palumbo 6,5
Hernani (16’ st) 6
Vavassori 7
Gabrielloni 6
Pohjanpalo (16’ st) 7,5
Inzaghi (all.) 6

Mantova, i voti

Bardi 5,5
Del Lungo 5,5
Tomasevic (32’ st) sv
Cella 6,5
Castellini 5
Cajazzo 6,5
Ruocco (1’ st) 6,5
Trimboli sv
Kouda (14’ pt) 6,5
Ignacchiti 6
Benaissa 6,5
Chinetti 5,5
Silva (1’ st) 5
Ilie 5,5
Gliozzi 6
Vlahovic (15’ st) 5,5
Modesto (all.) 6

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