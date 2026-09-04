Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Pohjanpalo il migliore, bene Barba e Vavassori”

Il Palermo supera 5-2 il Mantova e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle del Corriere dello Sport il voto più alto tra i rosanero è quello di Pohjanpalo, 7,5. Seguono con 7 Barba e Vavassori. Nel Mantova il voto più alto è 6,5, assegnato a Cella, Cajazzo, Ruocco, Kouda e Benaissa.

Palermo, i voti





Fortin 6,5

Cassandro 6

Magnani 6

Peda (16’ st) 6

Barba 7

Bozzolan 6

Estevez 6,5

Gomes 6

Segre (28’ st) 6,5

Strefezza 6,5

Johnsen (1’ st) 6

Palumbo 6,5

Hernani (16’ st) 6

Vavassori 7

Gabrielloni 6

Pohjanpalo (16’ st) 7,5

Inzaghi (all.) 6

Mantova, i voti

Bardi 5,5

Del Lungo 5,5

Tomasevic (32’ st) sv

Cella 6,5

Castellini 5

Cajazzo 6,5

Ruocco (1’ st) 6,5

Trimboli sv

Kouda (14’ pt) 6,5

Ignacchiti 6

Benaissa 6,5

Chinetti 5,5

Silva (1’ st) 5

Ilie 5,5

Gliozzi 6

Vlahovic (15’ st) 5,5

Modesto (all.) 6