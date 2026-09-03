Palermo-Mantova, Inzaghi: «Soddisfatti del risultato, ma il blackout di dieci minuti non mi è piaciuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Al termine della netta vittoria per 5-2 contro il Mantova, che ha regalato al Palermo la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna, Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prestazione della squadra.

Il tecnico rosanero ha sottolineato soprattutto il blackout accusato nella ripresa: «Mi conoscete e sapete che quel blackout di dieci minuti non mi è piaciuto, anche perché non è facile poi recuperare. Dobbiamo assolutamente risolverlo. Siamo soddisfatti del risultato, è stata un’ottima prestazione. Abbiamo messo minutaggio a chi ne aveva meno e ho avuto le risposte che cercavo. La Serie B è questa: se rallenti un attimo rischi».

Inzaghi ha poi aggiornato sulle condizioni di Peda, costretto a lasciare il campo: «Ha fatto una distorsione alla caviglia. Contiamo di recuperarlo per lunedì».


Sulla profondità della rosa e sulle difficoltà del campionato, l’allenatore ha aggiunto: «Deve essere così per tutto l’anno. Sappiamo di avere una rosa importante e che ci sarà da sudare. Ci sono altre squadre molto forti, sappiamo che è dura, l’abbiamo visto già ad Arezzo. Dobbiamo cercare di recuperare perché lunedì ci aspetta un’altra partita complicata. Sono contento che in casa abbiamo ripreso il trend dello scorso anno».

Inzaghi ha quindi spiegato la dinamica dei tre gol arrivati in ripartenza: «Abbiamo fatto gli ultimi tre gol in contropiede. È normale che quando vinci gli altri ti pressano. Stasera abbiamo fatto tre gol in ripartenza, siamo stati bravi. Abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto cinque gol e una prestazione importante».

Infine, il tecnico ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori e delle scelte in vista della prossima sfida: «Non dobbiamo pensare che saranno così tutte le partite, dobbiamo andare avanti sapendo che miglioreremo nelle condizioni di alcuni giocatori. Palumbo e Strefezza dovevo risparmiarli per lunedì. Gomes ha fatto un’ottima prestazione, ma si è allenato poco per il problema al dente. Siamo soddisfatti».

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