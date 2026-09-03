Palermo, il video presentazione del Neon Kit

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
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Un campetto, un pallone, due amici e un sogno. È da qui che parte il racconto scelto dal Palermo per presentare il nuovo “Neon Kit”, la maglia che accompagnerà i rosanero e che viene raccontata attraverso gli occhi e la fantasia dei bambini.

Nel video, Francesco e Giuse sono impegnati a giocare a calcio insieme agli altri bambini. La partita è quella di ogni giorno, fatta di entusiasmo, immaginazione e voglia di segnare.


La clip abbandona per un momento la realtà e si trasforma in un manga in stile giapponese. Giuse entra così nella propria fantasia e immagina il momento tanto desiderato: il tiro verso la porta, l’azione da protagonista e, soprattutto, il gol.

Il video si chiude con un messaggio semplice e diretto, destinato a riassumere il significato dell’intera campagna: “La luce sei tu”. Una storia che lega la nuova maglia alla parte più autentica e spontanea del calcio: quella dei bambini che giocano nei campetti, che sognano un gol e per qualche minuto si sentono protagonisti

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