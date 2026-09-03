Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi dal mercato al campo: titolare contro il Mantova”
Il Palermo si prepara a cambiare volto per la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Secondo le probabili formazioni del Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi a un ampio turnover, schierando diversi giocatori che finora hanno trovato meno spazio.
La partita si giocherà oggi alle 18 allo stadio Renzo Barbera e sarà trasmessa in diretta su Italia 1.
Palermo con il 4-2-3-1
In porta dovrebbe tornare Fortin, con una difesa completamente ridisegnata: Cassandro sulla destra, Magnani e Barba al centro e Bozzolan sulla sinistra.
In mediana spazio a Estevez e Gomes, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Palumbo, con Gyasi a destra e Vavassori a sinistra.
Il riferimento offensivo sarà Gabrielloni, con Pohjanpalo inizialmente in panchina.
PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Perin, Nespola, Bani, Ceccaroni, Peda, Augello, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Johnsen, Strefezza, Hernani, Pohjanpalo.
Squalificati: nessuno.
Mantova con il 3-4-2-1
Il Mantova di Francesco Modesto dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Tra i pali Bardi, davanti al quale dovrebbero giocare Castellini, Cella e Kospo.
A centrocampo spazio a Benaissa-Yahia, Longonda, Kouda e Jonathan Silva, con Ruocco e Cajazzo alle spalle dell’unica punta Vlahovic.
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Kospo; Benaissa-Yahia, Longonda, Kouda, Jonathan Silva; Ruocco, Cajazzo; Vlahovic.
Allenatore: F. Modesto.
Panchina: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Ilie, Keita, Paoletti, Wieser, Bragantini, Gliozzi, Chinetti.
Squalificati: nessuno.
Palermo-Mantova, arbitro e diretta tv
A dirigere l’incontro sarà Di Marco di Ciampino. Fischio d’inizio alle ore 18 al Renzo Barbera, con diretta televisiva su Italia 1.