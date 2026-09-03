Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi dal mercato al campo: titolare contro il Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (109) gyasi

Il Palermo si prepara a cambiare volto per la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Secondo le probabili formazioni del Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi a un ampio turnover, schierando diversi giocatori che finora hanno trovato meno spazio.

La partita si giocherà oggi alle 18 allo stadio Renzo Barbera e sarà trasmessa in diretta su Italia 1.


Palermo con il 4-2-3-1

In porta dovrebbe tornare Fortin, con una difesa completamente ridisegnata: Cassandro sulla destra, Magnani e Barba al centro e Bozzolan sulla sinistra.

In mediana spazio a Estevez e Gomes, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Palumbo, con Gyasi a destra e Vavassori a sinistra.

Il riferimento offensivo sarà Gabrielloni, con Pohjanpalo inizialmente in panchina.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Magnani, Barba, Bozzolan; Estevez, Gomes; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Perin, Nespola, Bani, Ceccaroni, Peda, Augello, Pierozzi, Ranocchia, Segre, Johnsen, Strefezza, Hernani, Pohjanpalo.
Squalificati: nessuno.

Mantova con il 3-4-2-1

Il Mantova di Francesco Modesto dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Tra i pali Bardi, davanti al quale dovrebbero giocare Castellini, Cella e Kospo.

A centrocampo spazio a Benaissa-Yahia, Longonda, Kouda e Jonathan Silva, con Ruocco e Cajazzo alle spalle dell’unica punta Vlahovic.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Kospo; Benaissa-Yahia, Longonda, Kouda, Jonathan Silva; Ruocco, Cajazzo; Vlahovic.
Allenatore: F. Modesto.

Panchina: Gemello, Gasparini, Tomasevic, Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Ilie, Keita, Paoletti, Wieser, Bragantini, Gliozzi, Chinetti.
Squalificati: nessuno.

Palermo-Mantova, arbitro e diretta tv

A dirigere l’incontro sarà Di Marco di Ciampino. Fischio d’inizio alle ore 18 al Renzo Barbera, con diretta televisiva su Italia 1.

Altre notizie

Palermo-Lecce 2-0 (41)

Repubblica: “Al Barbera torna la Coppa Italia. I rosa cercano il poker di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57)

Giornale di Sicilia: “L’altro Palermo per la Coppa, in palio c’è il Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86)

Tuttosport: “Palermo-Mantova, Inzaghi si affida all’altro Palermo: le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (65)

Tuttosport: “L’ottimismo del Palermo. Mantova per ripetersi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (27)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi ne cambia dieci. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi rivoluziona l’undici: «Vogliamo andare avanti». Gabrielloni dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (2)

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: rivoluzione Inzaghi. Dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Palermo più forte dell’anno scorso. Col Mantova vogliamo regalarci il Bologna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (1) inzaghi

Palermo-Mantova: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo, Cutolo: «Abbiamo affrontato il Palermo ad armi pari»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi soddisfatto del mercato: «Abbiamo 21 titolari. Siamo più forti dell’anno scorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi alla vigilia del Mantova: «Vogliamo andare avanti in Coppa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-03 091846

Repubblica Palermo: “Trapani, addio al Velodromo dopo una sola gara: Antonini punta tutto sul Mokarta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (41)

Repubblica: “Al Barbera torna la Coppa Italia. I rosa cercano il poker di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Screenshot 2026-09-03 084939

Giornale di Sicilia: “Il Conca d’Oro devastato Il progettista di Zamparini: «Tetto da rifare, servono mesi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (109) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi dal mercato al campo: titolare contro il Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57)

Giornale di Sicilia: “L’altro Palermo per la Coppa, in palio c’è il Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2026