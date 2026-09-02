Palermo, Inzaghi alla vigilia del Mantova: «Vogliamo andare avanti in Coppa»

Il Palermo si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Mantova, in programma domani alle ore 18. Alla vigilia della gara, il tecnico rosanero Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, presentando la partita e analizzando il momento della squadra, reduce da tre vittorie consecutive.

Sulle sensazioni alla vigilia della sfida, Inzaghi ha dichiarato: «Mi auguro che sia un’altra partita positiva. Veniamo da tre vittorie, dobbiamo continuare questo trend. Giochiamo in casa nostra, abbiamo una grande possibilità di poter andare a giocare a Bologna e portare i nostri tifosi in uno stadio da Serie A. Dobbiamo cercare in tutti i modi di fare una grande partita, di vincerla contro un avversario che è partito molto bene come noi».





Il Palermo arriva all’appuntamento dopo il successo conquistato in extremis sul campo dell’Arezzo. Una vittoria che, secondo Inzaghi, può rappresentare un ulteriore impulso per il gruppo: «Penso che queste tre partite ci devono dar fiducia. Al di là dell’ultima, che è stata vinta negli ultimi secondi, per cui deve darci grande slancio. Ma al di là di questo ci deve dare slancio le tre vittorie, le tre buone partite. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma siamo solo all’inizio. Mi auguro che la squadra faccia un’altra grande partita».

Il tecnico rosanero ha poi parlato del Mantova, protagonista di un ottimo avvio di stagione e capace di eliminare la Lazio in Coppa Italia: «È positivo, lo sta dimostrando sul campo. Non è che vince l’Olimpico per caso. Modesto è arrivato l’anno scorso, ha fatto bene. Giustamente la società gli ha dato fiducia e sta andando avanti con il percorso iniziato l’anno scorso».

Inzaghi, però, non vuole farsi condizionare dai risultati ottenuti dagli avversari e guarda soprattutto alla propria squadra: «Poi però, dette tutte queste cose, noi giochiamo davanti alla nostra gente in casa e abbiamo voglia di andare avanti»