Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione di Coppa: Inzaghi cambia dieci uomini contro il Mantova”

Se non sarà una rivoluzione, poco ci mancherà. Il Palermo che domani alle 18 affronterà il Mantova al Barbera nei sedicesimi di Coppa Italia sarà profondamente diverso rispetto alla squadra vista nelle prime tre partite ufficiali. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia fa il punto sulle possibili scelte di Filippo Inzaghi, pronto a concedere spazio a chi finora ha giocato meno.

Lo stesso allenatore, dopo il successo per 3-2 ad Arezzo, aveva anticipato l’intenzione di cambiare «dieci elementi». Non una sottovalutazione del Mantova o della Coppa Italia, ma la volontà di dare minuti a giocatori che devono trovare ritmo e dimostrare di poter offrire le stesse garanzie di chi è stato impiegato maggiormente.





Fortin verso il ritorno, difesa tutta nuova

Tra i pali dovrebbe tornare Fortin, già titolare contro Lecce e Juve Stabia. In difesa, invece, Inzaghi potrebbe cambiare tutti gli interpreti.

A destra dovrebbe partire Cassandro, mentre Peda e Magnani sono candidati per i due posti al centro. Sulla corsia sinistra rimane aperto il ballottaggio tra Barba e Bozzolan.

Come spiega Salvatore Orifici, l’utilizzo di Barba potrebbe consentire a Bozzolan di essere schierato in una posizione più avanzata. Se invece giocasse quest’ultimo da terzino, Barba entrerebbe in concorrenza con Peda e Magnani per un posto al centro.

Turno di riposo previsto per Augello, protagonista assoluto della vittoria di Arezzo.

Estevez-Gomes possibile coppia a centrocampo

Novità importanti anche in mezzo al campo. Segre e Ranocchia, sempre titolari finora, potrebbero iniziare dalla panchina.

Estevez dovrebbe essere uno dei due centrocampisti scelti da Inzaghi e al suo fianco è candidato Gomes, che non è ancora partito titolare in questo avvio di stagione.

L’obiettivo è permettere anche a chi ha trovato meno spazio di accumulare minuti, preservando contemporaneamente alcuni degli elementi maggiormente utilizzati in vista del successivo impegno di campionato contro la Sampdoria.

Palumbo torna dal primo minuto

Anche il reparto offensivo sarà profondamente modificato. Una delle certezze dovrebbe essere Palumbo, pronto a tornare protagonista dopo avere saltato le prime due giornate di campionato per squalifica.

Riposo in vista anche per Johnsen, tra i migliori protagonisti dell’inizio di stagione rosanero.

Sulla sinistra, secondo il Giornale di Sicilia, le alternative sono Bozzolan e Vavassori, con quest’ultimo pronto a tornare dal primo minuto dopo la panchina di Arezzo.

Più articolata la situazione sulla corsia destra. Le scelte dipenderanno anche dalla posizione assegnata a Bozzolan: tra le possibilità figurano Vavassori, Strefezza e Pierozzi.

Gabrielloni al posto di Pohjanpalo

La novità principale in attacco dovrebbe essere Gabrielloni. Dopo avere esordito nel finale della partita di Arezzo, il nuovo attaccante rosanero è candidato alla prima maglia da titolare.

A lasciargli spazio sarebbe Pohjanpalo, destinato a usufruire di un turno di riposo.

Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi durante la rifinitura di oggi. Una cosa, però, appare già chiara nell’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia: contro il Mantova sarà un Palermo completamente rinnovato, con il tecnico pronto a verificare sul campo la profondità della rosa a sua disposizione.