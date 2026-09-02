Giornale di Sicilia: “Palermo, niente botto finale. Gyasi resta, Blin rescinde”

La trattativa fra il ghanese e l’Ascoli non si concretizza, saltano le opzioni Mazzitelli e Almena. Il centrocampista francese saluta, Buttaro non trova squadra

Il Palermo chiude il mercato senza il colpo dell’ultima ora, ma con un bilancio positivo. Il club rosanero ha cambiato volto in diversi reparti attraverso un investimento importante del City Football Group, seguendo una linea precisa: aumentare esperienza, qualità e profondità dell’organico a disposizione di Filippo Inzaghi.

A tracciare il bilancio della sessione estiva è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che evidenzia soprattutto la volontà della società di alzare il livello complessivo della squadra.





Una rosa più profonda per Inzaghi

Gli arrivi hanno riguardato praticamente ogni settore. Perin, Strefezza, Hernani, Estevez, Barba e Cassandro portano con sé esperienze maturate tra Serie A, Serie B e competizioni internazionali.

A questi si aggiungono i giovani Vavassori, Fortin e Bozzolan, oltre a Gabrielloni, arrivato nelle battute conclusive della sessione.

Il risultato, sottolinea Massimiliano Radicini, è una rosa con maggiori alternative e una concorrenza interna destinata inevitabilmente a crescere. Non si tratta dunque soltanto dell’aggiunta di nuovi elementi, ma del tentativo di costruire un organico maggiormente attrezzato per affrontare una stagione lunga.

La profondità permetterà inoltre a Inzaghi di gestire il calendario e scegliere soluzioni differenti in base agli avversari e ai diversi momenti della stagione.

Gyasi resta, Le Douaron saluta

Le ultime ore di mercato sono state caratterizzate soprattutto dalle operazioni in uscita. Le Douaron è passato in prestito al Troyes, mentre non si è concretizzata la partenza di Gyasi.

L’esterno aveva avuto contatti con l’Ascoli, ma il trasferimento non si è concluso e il giocatore è rimasto al Palermo.

Una sua eventuale cessione avrebbe liberato uno slot Over, consentendo alla società di approfondire alcune opportunità emerse nel finale. La necessità di trovare spazio in lista ha quindi condizionato le ultime mosse del club.

Mazzitelli e Almena restano soltanto ipotesi

Tra le possibilità valutate figuravano soprattutto Mazzitelli e Almena, ma nessuna delle due piste si è trasformata in un’operazione concreta.

Il Palermo non ha quindi effettuato ulteriori acquisti nel rush conclusivo. Sul fronte delle uscite, invece, è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Blin, mentre è rimasto fermo Buttaro.

Ora la parola passa al campo

Il mancato botto conclusivo, secondo l’analisi del Giornale di Sicilia, non modifica il giudizio complessivo sulla campagna acquisti. Il Palermo ha investito molto e rafforzato praticamente tutti i reparti, aumentando esperienza e possibilità di scelta.

Un mercato che, per Massimiliano Radicini, conferma la dimensione del progetto portato avanti dal City Football Group e le ambizioni costruite attorno alla squadra.

Adesso, però, le trattative lasciano definitivamente spazio al campo. La rosa è completa e Inzaghi ha a disposizione gli uomini scelti durante l’estate: saranno i risultati a stabilire quanto gli investimenti e le decisioni prese sul mercato riusciranno a trasformarsi nel salto di qualità atteso.